Новините 05.06.2026 г.

Акценти за деня:

Над 74% от поколението Z са зависими от социалните мрежи

Световно проучване показва, че 44% от хората на възраст 30-45 години са зависими от социални платформи. При поколението Z делът достига над 74%.

Дронове ще доставят провизии и лекарства до високопланинските хижи у нас

Хижите в планината влизат в бъдещето – дронове ще доставят храна, лекарства и най-необходимото до труднодостъпни места. Ще намали ли това разходите и ще подобри ли условията за туристите?

Два български университета влязоха в световната класата на 2000-те най-добри в света

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет София влязоха в световната класация на 2000-те най-добри университета в света. Класацията оценява над 21 000 висши училища.

Изложение в Ню Йорк показва вещи, забравени в колите на Uber

От половин килограм хайвер до изкуствените зъби на баба ви – изложение в Ню Йорк показва вещи, забравени от клиенти в колите на Uber през последните 10 години.

СПОРТ

Историческа победа за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков спечели първа победа за България при мъжете в най-престижната лекоатлетическа верига – Диамантената лига.

Тази вечер България гостува на Молдова за втора контрола

Днес България излиза срещу Молдова в Кишинев за втората си проверка през юни. Тези контроли са част от подготовката за есенното издание на Лигата на нациите.

„Мачът на надеждата“ на Стилиян Петров е утре в Бургас

„Мачът на надеждата“ е утре в Бургас. Стилиян Петров отново ще обедини бивши съотборници, приятели и спортни звезди в името на благородна кауза.

Шакира ще пее на откриването на Мондиала на 11 юни

Със своето завладяващо парче „Dai Dai“ латино дивата Шакира ще пее на откриването на Световното първенство в Мексико Сити. Зрелищната церемония по откриването на Мондиал 2026 е на 11 юни.

Акула предсказа победа на Бразилия над Мароко на Световното

Женска акула на име Ритиня от аквариум в Рио де Жанейро предрече победа на Бразилия срещу Мароко в първия мач на отбора на Световното първенство. Пред публика тя избра консервата с надпис „Бразилия“ вместо тази на „Мароко“.