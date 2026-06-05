Новините 05.06.2026 г.

Акценти за деня:
Над 74% от поколението Z са зависими от социалните мрежи
Световно проучване показва, че 44% от хората на възраст 30-45 години са зависими от социални платформи. При поколението Z делът достига над 74%.
Дронове ще доставят провизии и лекарства до високопланинските хижи у нас
Хижите в планината влизат в бъдещето – дронове ще доставят храна, лекарства и най-необходимото до труднодостъпни места. Ще намали ли това разходите и ще подобри ли условията за туристите?
Два български университета влязоха в световната класата на 2000-те най-добри в света
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет София влязоха в световната класация на 2000-те най-добри университета в света. Класацията оценява над 21 000 висши училища.
Изложение в Ню Йорк показва вещи, забравени в колите на Uber
От половин килограм хайвер до изкуствените зъби на баба ви – изложение в Ню Йорк показва вещи, забравени от клиенти в колите на Uber през последните 10 години.
СПОРТ
Историческа победа за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига
Божидар Саръбоюков спечели първа победа за България при мъжете в най-престижната лекоатлетическа верига – Диамантената лига.
Тази вечер България гостува на Молдова за втора контрола
Днес България излиза срещу Молдова в Кишинев за втората си проверка през юни. Тези контроли са част от подготовката за есенното издание на Лигата на нациите.
„Мачът на надеждата“ на Стилиян Петров е утре в Бургас
„Мачът на надеждата“ е утре в Бургас. Стилиян Петров отново ще обедини бивши съотборници, приятели и спортни звезди в името на благородна кауза.
Шакира ще пее на откриването на Мондиала на 11 юни
Със своето завладяващо парче „Dai Dai“ латино дивата Шакира ще пее на откриването на Световното първенство в Мексико Сити. Зрелищната церемония по откриването на Мондиал 2026 е на 11 юни.
Акула предсказа победа на Бразилия над Мароко на Световното
Женска акула на име Ритиня от аквариум в Рио де Жанейро предрече победа на Бразилия срещу Мароко в първия мач на отбора на Световното първенство. Пред публика тя избра консервата с надпис „Бразилия“ вместо тази на „Мароко“.