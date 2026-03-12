БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон

Спорт
Старши треньорът на Миньор Перник коментира загубата от ЦСКА и сподели очакванията си за мачовете с ЦПВК.

мартин михайлов доволен съм играта редовния сезон
Старши треньорът на Миньор Перник Мартин Михайлов призна, че е доволен от постигнатото през редовния сезон в женския волейболен елит на България.

В последния мач от редовния сезон възпитаничките му отстъпиха на ЦСКА с 1:3 гейма.

"Днес отборът на ЦСКА посреща по-добре и игра по-добре от нас. Доволен съм от редовния сезон. Не бяхме поставили цели като място. Започнахме лошо с шест поредни загуби. След това започнахме да се сработваме, състезателките свикнаха една с друга, като цели на игра. Вече се личи, че има отбор. Надявам се да запазим по-голямата част от състава", сподели той след срещата в интервю за БНТ .

За перничанки предстои сблъсък в плейофите с ЦПВК.

"Отборът на ЦПВК играе може би най-подредено. Отборът почти няма външни състезателки, а само от школата. Ще се пробваме да намерим слабостите им и да ги използваме по най-добрия начин", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

