Депутатите за цените на горивата - какви компенсаторни механизми предлагат?

Милена Кирова
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
депутатите цените горивата какви компенсаторни механизми предлагат
Снимка: БТА
Цените на горивата бяха във фокуса и на депутатите днес. Какво показват числата?

Най-масовият тип бензин А95 е поскъпнал от началото на месеца със 7%, дизелът – с 13%, а пропан-бутанът – с почти 9 на сто. Това е и причината отделните формации в парламента да предлагат различни компенсаторни механизми.

От ГЕРБ изтъкнаха, че празниците се превръщат в пазарлък за това кой и какви добавки смята да даде на пенсионерите. Решението според тях: социална помощ, която се дава двукратно – преди Великден и в навечерието на Коледа.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Затова днес внесохме закон в парламента, който да регламентира не само тези надбавки, но и за тези, които са под прага на бедност: самотни родители и най-вече децата, защото празниците са за всички. По този начин никой няма да се прави на щедър с държавните пари – нито правителства, нито партии. А с този закон, вкарвайки парите в бюджета, ще можем да празнуваме и всички ще усетят празниците."

От ДБ подозират, че в България има спекула с цената на горивата и показват т.нар. декларация за съответствие от входа на бензиностанциите, която показва кога е внесено горивото, което се продава.

Йордан Иванов – депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Гориво, което е доставено на една бензиностанция на 9 март, тоест тогава, когато вече бяха поскъпнали цените, е придобито от „Лукойл“, внесено в България на 6 февруари и придобито през януари, което идва да каже, че „Лукойл“ продава скъпо евтино придобито гориво. Националната агенция за приходите и Комисията за защита на конкуренцията да направят така, че тази спекула да приключи незабавно. Министърът на икономиката да привика Спецов, който ръководи „Лукойл“, да поиска обяснения за това."

ДБ смятат, че допълнителните приходи от ДДС от по-високите цени на петрола трябва да бъдат използвани като компенсация за най-уязвимите. "ДПС-Ново начало" са с подобно предложение. Те внесоха проект за решение, с който да се задължи Министерският съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от повишените цени на горивата.

Йордан Цонев – депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "Да се създаде фонд, като средствата по този фонд се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Тоест средствата, с които ще бъдат компенсирани бизнесът и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета. Като сме предвидили възможност Министерският съвет, в рамките на своите правомощия, да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници – и от бюджета, или от други заеми."

„Възраждане“ настояват да се наложи таван на цените на горивата.

Цончо Ганев – депутат от ПГ на „Възраждане“: "Максимално бързо призоваваме правителството да инициира прекратяване на санкциите за Руската федерация, налагане на таван на цените на горивата и по най-бързия начин да се започне разговор не за удължаване срока на този бюджет, а за разходите. Дали този бюджет е адекватен, който ние не подкрепяме по елементарната причина – той се крепи на кредити."

Според анализ на Фискалния съвет, при увеличение на петрола на международните пазари с 25%, инфлацията у нас се очаква да се вдигне с максимум един процентен пункт.

#компенсаторни механизми #цените на горивата #Парламент

