Ройтерс: Иранската армия е започнала да минира Ормузкия проток

От началото на войната в Близкия Изток са регистрирани 20 инцидента с кораби и танкери в Ормузкия проток, Арабския и Оманския залив. Американски източници твърдят, че Иран вече е поставил мини в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп предупреди, че ако Техеран минира морския път, "военните последици за Ислямската република ще бъдат безпрецдентни".

Иран не е от големите военноморски сили, но има контрол над морски път, който сега се превръща в мощно оръжие.

Кевин Роуландс - бивш капитан от Кралските военноморски сили: "Ако корабите искат да продължат, те трябва да минат през протока. Няма къде да отидат. В най-тясната си точка той е широк 20 мили. От една страна е Иран, а от другата са Оман и Емирствата."

Революционната гвардия предупреди, че няма да допусне и "литър петрол да премине през Ормузкия проток". И всеки плавателен съд, свързан със Съединените щати, Израел и техните съюзници ще бъде мишена на иранските сили. По данни на Ройтерс иранската армия вече е започнала да минира ключовия морски път.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Иран започна да говори за мини. До този момент ударихме 28 кораба, които поставят мини. Използвахме същото оръжие като при наркодилърите в открито море."

Няма точни данни с колко морски мини разполага Техеран, но се предполага, че са между 5000 и 6000. Още през 2019 година Агенцията за военно разузнаване на Съединените щати излиза с доклад, че Иран може много бързо с малки високоростни лодки да постави мини в Ормузкия проток и Персийския залив. Според източници, близки до американското разузнаване, Иран вече ги използва.

Ако се наложи, западните държави имат потенциала да разминират Ормузкия проток, но това би отнело време. Военни анализатори оценяват европейските възможности като по-добри от американските.

Белгия и Нидерландия са определяни като експерти в областта, но те все още чакат доставка на съвременни кораби, които ще бъдат оборудвани с дронове за търсене на мини.

Франция има 8 специализирани кораба. В евентуална операция биха се включили и страните от Персийския залив, които имат водолази, обучени да разминират. В началото на месеца Великобритания изтегли минотърсача си от Персийския залив, защото е на повече от 40 години.

Джон Хили - министър на отбраната на Великобритания: "Вече разполагаме с някои автономни системи за търсене на мини в региона. Започваме да обмисляме допълнителни опции, които бихме могли да разположим заедно със съюзниците."

Минирането на морското дъно е тактика, която е добре позната на Иран - още от така наречена "танкерна война" с Ирак през 80-те години. Тогава Ислямската република минира зони в Персийския залив, включително водите към входа на протока. Това принуждава Съединените щати да ескортират търговски кораби.



През 1988 година, по време на ескорт на кувейтски танкери, американски военен кораб попада на иранска мина, а последвалият американски удар срещу Иран унищожава част от бойния флот на Техеран.

Кевин Роуландс - бивш капитан към Кралските военноморски сили: "Когато се говори за ескорт, много хора си представят конвои - дълги редици от танкери с военни кораби отпред и отзад, които изстрелват ракети. Това е било така през Втората световна война и по време на "танкерната война" между Иран и Ирак. Сега имаме нови възможности. Става въпрос за многопластова защита, която включва сателитно и въздушно наблюдение, подсилено от патрулни самолети със или без екипаж и плавателни съдове."

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няколко европейски държави, Индия и други азиатски страни планират съвместна мисия за осигуряване на защита в Ормузкия проток. Според него обаче, подобна операция може да се осъществи след края на конфликта.