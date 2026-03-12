Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България

От днес двойка гръцки изтребители патрулира във въздушното пространство на България. Те са част от обещаната подкрепа от Атина за усилване на противоракетната ни защита от евентуални заплахи от Иран. Отбранителното сътрудничество и укрепването на югоизточния фланг на НАТО обсъдиха днес в София гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас и колегата му Атанас Запрянов.

Двата гръцки F-16 пристигнаха у нас с пълното си щатно въоръжение, екипажи и обслужващ наземен персонал, като при нужда личният състав може да бъде увеличен до 50 души. Самолетите ще изпълняват тренировъчни и патрулни полети съвместно с Военновъздушните сили на България. Като част от противоракетната помощ в Северна Гърция е разположена на позиция батарея „Пейтриът“.

Системата „Пейтриът“, монтирана върху колесно превозно средство, се състои от 8 пускови установки, обслужва се от 50 души и струва 10 млн. долара.

Усложнената среда за сигурност в региона заради конфликта в Близкия изток бе една от причините България да поиска подкрепа, обясни военният министър Атанас Запрянов.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Непровокираните с нищо атаки на Иран срещу Кипър, като страна от ЕС, и два пъти срещу Турция предизвикват сериозна загриженост. И аз съм много благодарен на министър Дендиас, че на моята молба Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България".

А гръцкият министър увери, че България винаги може да разчита на подкрепа.

Никос Дендиас – министър на националната отбрана на Гърция: "Щастлив съм, че една гръцка батарея „Пейтриът“ покрива една голяма част от въздушното пространство на България от ракетни заплахи, както и че една двойка изтребители F-16 защитава цялото българско въздушно пространство от всякакви възможни заплахи."

Министърът на националната отбрана Никос Дендиас се срещна и със служебния премиер Андрей Гюров, с когото са обсъдили широк кръг от въпроси, свързани с отбраната и сигурността.

България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на срещата. Той благодари за приноса на Атина за многонационалната бойна група, разположена у нас, която е част от предните сухопътни сили на Алианса.