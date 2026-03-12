БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
двойка гръцки изтребители вече патрулира въздушното пространство българия
Снимка: БТА
Слушай новината

От днес двойка гръцки изтребители патрулира във въздушното пространство на България. Те са част от обещаната подкрепа от Атина за усилване на противоракетната ни защита от евентуални заплахи от Иран. Отбранителното сътрудничество и укрепването на югоизточния фланг на НАТО обсъдиха днес в София гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас и колегата му Атанас Запрянов.

Двата гръцки F-16 пристигнаха у нас с пълното си щатно въоръжение, екипажи и обслужващ наземен персонал, като при нужда личният състав може да бъде увеличен до 50 души. Самолетите ще изпълняват тренировъчни и патрулни полети съвместно с Военновъздушните сили на България. Като част от противоракетната помощ в Северна Гърция е разположена на позиция батарея „Пейтриът“.

Системата „Пейтриът“, монтирана върху колесно превозно средство, се състои от 8 пускови установки, обслужва се от 50 души и струва 10 млн. долара.

Усложнената среда за сигурност в региона заради конфликта в Близкия изток бе една от причините България да поиска подкрепа, обясни военният министър Атанас Запрянов.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: "Непровокираните с нищо атаки на Иран срещу Кипър, като страна от ЕС, и два пъти срещу Турция предизвикват сериозна загриженост. И аз съм много благодарен на министър Дендиас, че на моята молба Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България".

А гръцкият министър увери, че България винаги може да разчита на подкрепа.

Никос Дендиас – министър на националната отбрана на Гърция: "Щастлив съм, че една гръцка батарея „Пейтриът“ покрива една голяма част от въздушното пространство на България от ракетни заплахи, както и че една двойка изтребители F-16 защитава цялото българско въздушно пространство от всякакви възможни заплахи."

Министърът на националната отбрана Никос Дендиас се срещна и със служебния премиер Андрей Гюров, с когото са обсъдили широк кръг от въпроси, свързани с отбраната и сигурността.

България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на срещата. Той благодари за приноса на Атина за многонационалната бойна група, разположена у нас, която е част от предните сухопътни сили на Алианса.

#двойка гръцки изтребители #Гърция #България

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
5
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
6
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Сигурност и правосъдие

Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви военният министър след среща с гръцкия си колега
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви военният министър след среща с гръцкия си колега
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
Чете се за: 02:35 мин.
Гръцкият министър на отбраната на посещение в България Гръцкият министър на отбраната на посещение в България
Чете се за: 02:00 мин.
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита
Чете се за: 00:37 мин.
Случаят "Цалапица": Близки на убития Митко се събраха на протест пред МВР Случаят "Цалапица": Близки на убития Митко се събраха на протест пред МВР
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ройтерс: Иранската армия е започнала да минира Ормузкия проток
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ