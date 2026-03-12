БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никол Окоро: Имахме добри и лоши моменти през редовния сезон

Волейболистката на ЦСКА призна, че отборът е преминал през висини и спадове в хода на редовния сезон.

Волейболистката на ЦСКА Никол Окоро се надява, че в плейофите отборът ще покаже по-добро лице, спрямо играта в редовния сезон.

Отборът завърши редовния сезон с победа като гост на Миньор Перник с 3:1 гейма.

"Смятам, че бяхме по-отборни и след миналия мач бяхме сигурни, че трябва да бием и че просто няма как да се отпускаме в такива моменти. Просто бяхме по-отборни", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Състезателката призна, че както тя, така и отборът, е имал висини и спадове.

"Смятам, че имах добри и лоши моменти, но всичко се поправя с опит. Отборът е по същия начин - има добри и лоши моменти. Надявам се да продължим по-добре на плейофите. Надявам да се представям по-добре в плейофите", допълни тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

