БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
12:16, 13.03.2026
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
10:31, 13.03.2026
Чете се за: 02:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 13.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:23, 13.03.2026
Ще загуби ли България евросредства заради липса на бази за...
12:10, 13.03.2026
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
12:03, 13.03.2026
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на...
11:47, 13.03.2026
Турция свали трета иранска ракета
11:34, 13.03.2026
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
11:20, 13.03.2026
Володимир Зеленски пристигна на посещение в Париж
10:00, 13.03.2026
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят на...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Реклама
Най-четени
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.03.2026
Спортни новини 12.03.2026 г., 12:25 ч.
12:40, 12.03.2026
Спортни новини 12.03.06.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 12.03.2026
Спортни новини 11.03.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.03.2026
Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 11.03.2026
Реклама
Водещи новини
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
12:10, 13.03.2026
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
12:03, 13.03.2026
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
12:36, 13.03.2026
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета
11:47, 13.03.2026
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
09:31, 13.03.2026
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
12:35, 13.03.2026
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
11:34, 13.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
06:06, 13.03.2026
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ