БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
6
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 12.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 12.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 12.03.06.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 12.03.06.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 11.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ