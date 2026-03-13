БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради случая с частното училище край София започва проверка в цялата училищна система, каза Сергей Игнатов

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
На много места документацията не се поддържа добре, допълни министърът на образованието

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Заради случая с частното училище край София, свързано с разследването "Петрохан" започва проверка в цялата училищна система. Това каза служебният министър на образованието Сергей Игнатов в студиото на "Денят започва".

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Работата в училище "Космос" е много проста. Проверката показва, че нямаме документално проследяване на присъствието на този ученик в училището. Той е учил в Мексико. Появява се, нямахме документи за шести клас, сега се появиха, ама след като ние дадохме случая на прокуратурата. Има много неизвинени отсъствие. Мога да кажа, че тъй като разширяваме проверката в цялата страна, всъщност на много места тази документация не се поддържа добре."

Имаме предположението, че и на други места не винаги се следи за тези отсъствия, допълни министърът.

Сергей Игнатов обясни, че въпреки подготвения проект за промяна в училищните програми, той обмисля да покани чуджи специалисти, които да подпомогнат процеса.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "И като виждам, че екипите, които са променяли са тези, които са създавали програмите, просто се появи в мен мисълта, че трябва да поканем специалисти от ПИЗА, които да свършат редакторската работа. Тъй като те оценяват, ние постоянно пишем, че резултатите са много лоши, че България изостава, че липсват най-важното функционалната грамотност. И напълно естествено е, че хората, които също са минали по система на зубрене, а не насочене към функционална грамотност, трудно ще измислят нова програма. Все едно да изобретиш колелото, което отдавна съществува. И за това, така както и за много други неща се прави в световната практика, мисля да имам времевия хоризонт да поканя такива специалисти и да ги включа тях в прегледа на програмите."

Министърът определи и основните цели в следващите седмици и месеци.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: "Първата е провеждането на матурите. 20 и 22 май са първите. Виждате, че хоризонтът е много кратък. След това имаме национално външно оценяване. Стартира 3-4 юни и през юни са различните изпити. Седми клас. И седми клас. Тоест националното външно оценяване, което е 4-7-10 клас плюс матурите, около 200 хиляди български деца, ще бъдат участници в този процес. Те сега кършат пръсти и ръце. Очакват, че министъра ще каже, че нещо ще бъде облегчено. Нямам такова право. Но тези 200 хиляди деца представляват 200 хиляди семейства. Тоест като тогава бабите и дядовците към 1 милион български граждани. Всички са стресирани. Очакват от нас правилни решения, така че децата им да се представят добре и да бъдат спокойни."

Според Сергей Игнатов вече е било обяснено, че тази година изпитът за 7 клас ще е по старата система, като разликата е в увеличеното време. Интегрираните задачи са преместени в 10 клас, като, според министъра, именно този изпит показва как работи системата и какво се е случило през всичките тези десет години с нашите децата.

Сергей Игнатов допълни, че понеделникът след изборите на 19 април ще е присъствен, но неучебен. Причината - отбелязването на 150 години от Априлското възстание. Присъствен ден, но той ще бъде посветен на мероприятия, свързани с отбелязване на тази велика годишнина, обясни министърът.

Вижте целия разговор във видеото

