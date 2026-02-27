400 деца рецитираха "Аз съм българче" пред Националната библиотека в София

400 деца рецитираха стихотворението "Аз съм българче" пред Националната библиотека в София в памет на Васил Левски и за предстоящия Национален празник - 3 март.

Идеята на организаторите е да покажат как патриотизмът се възпитава от най-ранна възраст. А участниците с готовност се включиха в инициативата, облечени в народни носии.

снимки: БГНЕС

Никол Томова, ученичка в 55-о СУ "Петко Каравелов", София: "Почуствах се приятно и усетих колко много обичам България." деца от ДГ 80-а "Приказна калина": Искаме пак да участваме. Виктория Николова, учител в 55-о СУ "Петко Каравелов": "Те много се радват, и особено заради този хубав наш празник, че ще се покажат с новите си костюми, ще изпеят хубави песни за България."

Автор: стажант-репортер Яна Тодорова