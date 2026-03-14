Розкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Средствата са с 11,7 млн. евро по-малко през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

11,7 милиона евро по-малко са изпратили българските емигранти в чужбина на своите семейства през миналата година в сравнение с 2024 г. Значително по-скромни са били паричните преводи от Германия и Испания. Данните са на БНБ. Общата сума, която сънародниците ни зад граница са превели на семейства си у нас е 1,407 милиарда евро, като най-големи са сумите от Обединеното кралство и САЩ.

В малкия град Мартен много от семейните бюджети отдавна не се определят от работодателя, а от роднините в чужбина. Заради инфлацията във Франция доходите на Йордан като заварчик в корабостроителница намалели. Въпреки това всяко спестено евро праща на близките си в България. Прибрал се за седмица, за да стегне оградата на родния дом.

Йордан Йорданов: "За ремонт трябва да се събере по-крупна сума, защото строителството в момента в България е много скъпо - материали, майстори. Парите, които изпращам, отиват главно за храна, за сметки, сватба правихме, бал правихме."

Светозар Стоянов също работи в чужбина, кара камион, не пропуска месец без да изпрати пари на възрастните си родители.

Светозар Стоянов: "Възрастни хора, за здраве помагаме, за храна.Трябва да си помагаме. България ни липсва."

Често обаче парите остават там, където се печелят, защото много българи са създали семейства в чужбина.

Йордан Йорданов: "Почват да си закупуват там имоти. Дали са през банки, дали са в кеш, вече си е тяхна работа,оттам идва намалението на парите, които идват в България."

В съседната къща Цвета Христова не е виждала дъщерите си от три години.

Цвета Христова: "Едната е женена в Германия за германец, другата в Япония за японец. И имам внуче японче. Чуваме се, обаче много ми е мъчно. Пращат храна, дрехи, големи работи не са пращани. Даже малката дъщеря казва в България е по-скъпо майко, отколкото в Япония и в Германия, взети заедно."

Според икономисти паричните трансфери към страната ни няма да секнат. Въпреки кризите по света те остават най- стабилните финансови потоци към България.

Петър Пенчев, доктор по икономика в катедра “Икономика и международни отношения“ на Русенския университет: "Ако едно семейство в България е получило, да кажем, 200 или 300 евро на месец от чужбина, тази сума се е запазила.Тяхната покупателна способност е намаляла, инфлацията е намалила реалната стойност на парите с около 24%. От друга страна нетната миграция от и към България е в полза към България.Тя е най-силна в 20-та година - наблюдаваме над 20 хиляди в повече прибрали се в България, отколкото са заминали."

Само миналата година у нас са се завърнали над 9 хиляди българи.

