БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

По данни на БНБ става дума за близо 12 млн. евро по-малко през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Намаляват средствата, които сънародниците ни в чужбина изпращат на роднините си в България. Близо 12 млн. евро по-малко са изпратили работещите българи в чужбина през миналата година спрямо 2024 г., показват данни на БНБ. От кои държави са изпратени най-големите суми и каква е причината за спада?

Средно 117 млн. евро на месец са постъпвали в българските домакинства от роднини, които работят в друга западна държава през миналата година. Привидно голяма сума, но в променени социално-икономически условия, обясняват експерти.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика: "Не малка част от работните места за българите в чужбина особено в по-ниските сегменти на западноевропейската икономики бяха, ако не загубени то поне застрашени. Тези българи трябва по-често да издържат себе си и имат по-малко възможност да изпращат в България."

доц. Светла Бонева, декан на факултет "Международна икономика и политика", УНСС: "В целия свят има инфлация не само в България, една голяма част от доходите спечелени в чужбина те ги харчат в чуждите държави. Като цяло намалява и броя на българите, които са в чужбина и все повече се установяват там и роднините им също отиват там да живеят."

Положителна тенденция е, че по-малко домакинства имат нужда от ежемесечна финансова инжекция за текущите си разходи.

доц. Светла Бонева, декан на факултет "Международна икономика и политика", УНСС: "Напоследък, всички знаем, че доходите се повишиха така, че НСИ излезе с данни и за доходите и за инфлацията как ръста на доходите изпреварва ръста на инфлацията. Това също е фактор, който допринася - справят се сами."

Най-големи са трансферите от Германия, Испания, Обединеното кралство и САЩ, показват данните на централната банка, но експерти напомнят за особеностите на тази статистика.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика: "БНБ често променя методологията си - имаше някои промени 2022-2023 г. защото, дебело трябва да подчертая, това не е статистика каквато е от банките. Това е моделиране на данни от самата банка."

Финансовата подкрепа най-често се използва за текущо потребление - храна, лекарства, комунални услуги и дребни ремонти.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ