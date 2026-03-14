Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп

БСП застава зад справедливото искане на синдикати и общини за едно разумно 5% увеличение на заплатите на определени сектори. Удължителен бюджет е необходим защото държавата и общините не трябва да спират да функционират. Това каза председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков днес в Русе.

Крум Зарков - председател на Националния съвет на БСП: "БСП подкрепя удължителния бюджет с необходими и възможни допълнения, така че хората да получат това, което им се дължи. Очевидно е, че голямо мнозинство в този парламент последва отново повелята на Делян Пеевски, който се опитва да внедри България насила в една организация с неясна цел, а бидейки неясна тя става опасна. Виждате света около нас. БСП е категорично против присъединяването на тази инициатива на президента Тръмп. Това е така защото зад тази инициатива прозира официализираното желание на замяната на международния правен ред с нещо с неясни контури. Такива процеси и такива решения не трябва да бъдат взимани от парламент в края на своя срок на годност."