"БСП - Обединена левица" се регистрира в ЦИК за изборите

Коалиция "БСП - Обединена левица" внесе документи и 7930 подписа в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Регистрираме се на тези избори с нагласа да върнем българската политика в коловоза на нормалността, край на яловите скандали, на грозните ругатни и на очевидните предателства, политика според принципите, каза председателят на БСП Крум Зарков пред журналисти в ЦИК.

Нашите принципи са ясни, те са социалистически и са споделяни от всички леви партии по света – справедливост, солидарност, свобода, и тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъснем, и в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир, заяви той. Ще работим за качествен живот на българските граждани в справедлива България и в мирна Европа, добави председателят на БСП.

На въпрос дали има притеснения предвид социологическите проучвания, които не дават на "БСП - Обединена левица" големи шансове за влизане в парламента, Крум Зарков каза, че няма никакви притеснения, защото вижда какво се случва из страната и има мобилизация на българските социалисти.

"БСП ще участва в следващия парламент и то ще участва по един много значим начин", заяви той.

Попитан с кого е готова БСП да работи в следващия парламент и дали политически проект на президента Румен Радев (2017 - 2026 г.) е евентуален партньор, Зарков каза, че е рано да се говори за коалиционни партньори. Първо, ние заявихме нашите принципи и цели, който ги споделя е добре дошъл за разговор, посочи той. Но второ, всички взаимодействия на БСП оттук нататък, ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, БСП никога повече няма да е подчинена, заяви Зарков.