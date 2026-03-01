Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаря по телефона с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, с външния министър на Държавата Кувейт шейх Джара Джабер Ал-Ахмад Ал-Сабах, и с вицепремиера и външен министър на Хашемитско кралство Йордания Айман Сафади. Тя взе участие и в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, която се състоя онлайн, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

В разговорите бе обсъдена актуалната ситуация по отношение на конфликта в Иран и обстановката в региона на Близкия изток.

В контекста на сигурността на българските граждани израелският външен министър Гидеон Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.

По време на разговорите първият ни дипломат изрази пълна солидарност с Кувейт и кувейтския народ във връзка с иранските нападения срещу цели в страната, които представляват грубо нарушение на суверенитета на Кувейт. От своя страна, министър Ал-Сабах декларира пълния ангажимент за сигурността на българските граждани, намиращи се на територията на страната, както и готовността си за евентуално съдействие при ескалация на напрежението.

В разговора си с вицепремиера и външен министър на Йордания Айман Сафади министър Нейнски изрази солидарност с йорданската страна в настоящия критичен за региона период. Двамата се обединиха около разбирането, че Иран следва да прекрати ударите по съседни държави и да работи за деескалация на напрежението. Бе поставен акцент и върху необходимостта настоящата криза да не отклонява вниманието от ситуацията в Газа и изпълнението на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, допълват от МВнР.