БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Запази
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Върховният лидер на Иран е мъртъв. Американският президент Доналд Тръмп и иранските медии потвърдиха, че аятолах Али Хаменей е бил убит по време на ударите на Съединените щати и Израел. Ликвидирани са около 40 високопоставени иранци. В отговор иранският президент Масуд Пезешкиан обеща отмъщение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да не предприема ответни мерки. Но и днес Израел и Иран продължиха да си разменят удари. Най-малко 9 души са загинали при ирански удари срещу Израел.

Израелската и американската операция в Иран предизвикаха многовекторен ирански отговор, засегнал и страни, които не са преки участници в конфронтацията.

Оман

Атака с дрон рани един човек в оманско пристанище, а петролен танкер беше атакуван край бреговете му. Четирима души са ранени, а всички 20 членове на екипажа бяха евакуирани.

ОАЕ

Най-малко трима души са загинали в ОАЕ в резултат на иранските удари и поне 58 души са ранени. Експлозии оттекнаха и днес в Абу Даби, където баластичина ракета беше изстреляна срещу американска база и в Дубай, където частните училища преминаха на дистанционно обучение до 4 март.

Белинда Чампия, жител на Дубай: „Когато чух първия трясък, се уплаших. Не спах добре заради това, но да видим как ще се развият нещата.“

Бахрейн

В Бахрейн посолството на Съединените щати разреши напускането на несъществения си персонал от страната и призова американците да избягват хотели в столицата Манама. Един от хотелите там беше поразен, както и жилищна сграда.

Радживе Рамон, индиец, живеещ в Бахрейн: „Мислехме, че сградата е безопасна. След това имаше експлозии. Хората бяха малко в паника, но после всичко беше наред. Аз съм в Бахрейн от 22 години, подобно нещо не сме виждали.“

Кувейт

Отломки от ракети и безпилотни летателни апарати, свалени от противовъздушната отбрана на Кувейт, са паднали върху цели в няколко района на страната. Загинал е един човек и са причинени незначителни щети.

Катар

Доха отново беше атакувана. Катарският премиер призова за прекратяване на ескалацията в Персийския залив и възобновяване на диалога.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Ибрахим, египтянин, живеещ в Доха: „Тъй като смъртта на Хаменей стана толкова рано във войната, мисля, че това удължава цялата война и наистина засяга хората, които живеят в Персийски залив. Това е лошо за нас, както е лошо и за тях.“

Ирак

Противовъздушната отбрана отблъсна ракетна атака срещу американска военна база и консулството в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Дроновете, атакували съоръженията, са били прихванати.

Техеран заяви, че не атакува страни от Близкия изток, а американски бази в региона.

#ирански атаки #мишени #ударите срещу Иран #САЩ #Иран #Израел

Водещи новини

Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ) София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Отменени са и днес полетите от България до Тел Авив и Дубай
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ