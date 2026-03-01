Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив

Върховният лидер на Иран е мъртъв. Американският президент Доналд Тръмп и иранските медии потвърдиха, че аятолах Али Хаменей е бил убит по време на ударите на Съединените щати и Израел. Ликвидирани са около 40 високопоставени иранци. В отговор иранският президент Масуд Пезешкиан обеща отмъщение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да не предприема ответни мерки. Но и днес Израел и Иран продължиха да си разменят удари. Най-малко 9 души са загинали при ирански удари срещу Израел.

Израелската и американската операция в Иран предизвикаха многовекторен ирански отговор, засегнал и страни, които не са преки участници в конфронтацията.

Оман

Атака с дрон рани един човек в оманско пристанище, а петролен танкер беше атакуван край бреговете му. Четирима души са ранени, а всички 20 членове на екипажа бяха евакуирани.

ОАЕ

Най-малко трима души са загинали в ОАЕ в резултат на иранските удари и поне 58 души са ранени. Експлозии оттекнаха и днес в Абу Даби, където баластичина ракета беше изстреляна срещу американска база и в Дубай, където частните училища преминаха на дистанционно обучение до 4 март.

Белинда Чампия, жител на Дубай: „Когато чух първия трясък, се уплаших. Не спах добре заради това, но да видим как ще се развият нещата.“

Бахрейн

В Бахрейн посолството на Съединените щати разреши напускането на несъществения си персонал от страната и призова американците да избягват хотели в столицата Манама. Един от хотелите там беше поразен, както и жилищна сграда.

Радживе Рамон, индиец, живеещ в Бахрейн: „Мислехме, че сградата е безопасна. След това имаше експлозии. Хората бяха малко в паника, но после всичко беше наред. Аз съм в Бахрейн от 22 години, подобно нещо не сме виждали.“

Кувейт

Отломки от ракети и безпилотни летателни апарати, свалени от противовъздушната отбрана на Кувейт, са паднали върху цели в няколко района на страната. Загинал е един човек и са причинени незначителни щети.

Катар

Доха отново беше атакувана. Катарският премиер призова за прекратяване на ескалацията в Персийския залив и възобновяване на диалога.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Ибрахим, египтянин, живеещ в Доха: „Тъй като смъртта на Хаменей стана толкова рано във войната, мисля, че това удължава цялата война и наистина засяга хората, които живеят в Персийски залив. Това е лошо за нас, както е лошо и за тях.“

Ирак

Противовъздушната отбрана отблъсна ракетна атака срещу американска военна база и консулството в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Дроновете, атакували съоръженията, са били прихванати.

Техеран заяви, че не атакува страни от Близкия изток, а американски бази в региона.