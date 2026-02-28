Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Нова война в Близкия изток започна тази сутрин. За България няма непосредствена опасност. Предстои извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет.



Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Ударите продължават и в този час.

Първият удар беше нанесен около 8.30 сутринта и беше описан като превантивен от израелското министерство на отбраната. Последва 8-минутно видеообръщение и на американския президент Доналд Тръмп, че е започнала мащабна операция срещу Иран. Израелската операция се казва "Лъвски рев", а американската "Епична ярост".



Експлозии отекнаха в най-малко 5 града в Иран - целите са предимно политически - резиденцията на върховния водач Али Хаменей. Хаменей е отведен на безопасно място извън Техеран, а президентът Пезешкиян не е пострадал при ударите.



Ответният удар на Иран не закъсня - около два часа след първия удар сутринта - Техеран изстреля балистични ракети срещу Израел. Израелците са призовани да потърсят убежища, затворени са училища и хората няма да ходят на работа поне до 20 часа в понеделник.



Ответните удари на Иран не се ограничиха само до Израел. Нанесен е удар срещу щабквартирата 5-ти военноморски флот на Съединените щати в Бахрейн. Експлозии оттекнаха и в столицата на Обединените арабски емирства - Абу Даби, както и в района на Дубай, американски бази са обстрелвани и в Кувейт, експлозии отекнаха и в катарската столица Доха. От генералния щаб на Иран предупредиха, че всяка страна, която помага на Израел става мишена. Всички авиолинии преустановиха гражданските полети в региона.

Каква е крайната цел на американската и израелската офанзива и какво казаха Тръмп и Нетаняху - от двете изказвания става ясно, че целта е на първо място да се унищожи балистичния и ядрения капацитет на Иран.

Иран има най-голямата балистична програма в региона с около 3000 ракети с обсег до 3 хиляди километра и могат да достигна и до Европа. "47-годишният масов терор" спира, каза Тръмп и директно призова иранците да „завземат властта", каза Тръмп. В обръщението си предупреди, че операцията срещу Иран може да доведе и да американски жертви.

Същото каза и Бенямин Нетаняху - ударите "ще създадат условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце".

Минути след 9 часа сутринта местно време в иранската столица Техеран. Ирански медии съобщават за силни експлозии. Източникът им скоро става ясен.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Преди малко американските въоръжени сили започнаха мащабни военни операции в Иран. Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим - жестока група от много твърди и ужасни хора."

Операцията, наречена от Пенатгона "Епична ярост" е насочена към ядрените и ракетните програми на Ислямската република, добави Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Ще унищожим ракетите им и ще сринем ракетната им индустрия до основи. Тя ще бъде напълно унищожена. Ще унищожим военноморските им сили. Ще се погрижим терористичните групи да не могат повече да дестабилизират региона или света и да атакуват нашите сили... И ще се погрижим Иран да не придобие ядрено оръжие."

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че Израел също е нанесъл "превантивен удар срещу Иран, за да премахне заплахите към Държавата Израел". Израелските отбранителни сили дадоха инструкции към населението във връзка с възможността Иран да отговори на атаката.

Израелски отбранителни сили в Екс: "През последните няколко минути в цял Израел прозвучаха сирени, а на мобилните устройства беше изпратено предварително предупреждение към хората да останат в близост до защитени места. Това е превантивно предупреждение, за да се подготви обществеността за възможността от изстрелване на ракети към държавата Израел."

Министър-председателят Бeнямин Нетаняху отправи обръщение към нацията.

Бенамин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Призовавам ви, граждани на Израел, да се вслушате в инструкциите на Командването на вътрешния фронт. В следващите дни операция "Лъвски рев" ще изисква издръжливост и сила от всички нас. Заедно ще устоим, заедно ще се борим и заедно ще осигурим вечността на Израел."

Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети. Затворени са и училищата, хората са предупредени да работят от вкъщи. Според израелските военни датата на ударите е била определена преди седмици.

Ракети са ударили района около президенсткия дворец в Техеран и комплекса на иранския върховен лидер Али Хаменей, летището и централата на разузнаването. Хаменей е бил прехвърлен на сигурно място и не се е намирал в Техеран по време на нападението. Иранският президент Масуд Пезешкян също е в безопасност.

Освен в Техеран, експлозии отекнаха и в Исфахан, Кум, Карадж, Керманшах, Илам и Бушер. Интернет връзката на територията на страната е почти изчезнала, сочат данни от мрежата. Иран отговори на нападението като на свой ред изстреля ракети срещу Израел. Техеран обеща смазващ отговор.

Американски медии съобщават, че операциите срещу Иран ще продължат поне няколко дни.



Ударите идват след месеци на закани от страна на Тръмп, че ще удари Ислямската република, ако тя не се откаже от правото си да обогатява уран. Бяха проведени и три кръга от непреки преговори между представители на Съединените щати и Иран. В хода на преговорите Иран отказа да изпълни американските искания да спре напълно обогатяването на уран и да прекрати програмата за балистични ракети. Часове преди ударите Оманският външен министър, който снощи разговаря с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че сделката е близо.



Още от януари Съединените щати започнаха да предислорицат военна мощ в региона и в момента тя е най-многобройната от войната в Ирак от 2003 година. В близост до Иран са най-големите американски самолетоносачи - "Джералд Форд" и "Ейбрахам Линкълн", придружени от военни кораби и самолети. На 19 февруари Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран да постигне споразумение с Вашингтон.

Пълномащабната регионална война в Близкия изток вече е факт, ясна е и целта, ако съдим по мишените - смяна на режима, неутрализиране на ядрена и балистична програма на Иран. Дали това може да стане само с удари по въздух и вода - едва ли, важна е реакцията на иранския народ, който от началото на годината се надигна на протести.

