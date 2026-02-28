БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран

Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ арабистът проф. Владимир Чуков във връзка с превантивните удари на Израел към Иран тази сутрин.

"Ударът се разгръща. Освен първоначалната информация, отнасяща се до удари в Техеран, по-специално министерството на разузнаването, твърди се, че са търсени ликвидации на водещи личности от иранската власт. Преди малко разбираме, че ударите са не само в столицата, ами поне едно десетина провинции в Иран. Очевидно, ситуацията е много по-сериозна и ако в началото имаше съмнения за притискане на иранските преговарящи в Женева да бъдат по-отстъпчиви, според мен сега имаме предвид най-вече свалянето на режима."

Експертът припомни, че преди дни е имало индикации за подобно развитие, включително атака „в сърцето на иранските институции за сигурността“, което според него подсказва за целенасочена стратегия.

Чуков подчерта и координацията със САЩ:

„Това, което става в момента, е в пълна координация с американските въоръжени сили, които са в региона. Някои дори казват, че те практически участват.“

„Идеята е Иран да бъде принуден, след като Израел атакува, да отговори, т.е. да разкрие своите огневи възможности, които поне на този етап, поне към днешната минута, не виждаме да има някаква иранска реакция по отношение на връщане на удара към Израел.“

Ситуацията остава динамична, като в следващите часове се очаква да стане ясно дали Техеран ще предприеме ответни действия.

Вижте целия разговор с проф. Владимир Чуков във видеото.

