Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати обогатяването на уран

Американският президент Доналд Тръмп поиска Иран да прекрати напълно обогатяването на уран.



"Никакво обогатяване", каза Тръмп и добави, че не е доволен от поредния кръг преговори в Женева. Според оманския външен министър, чията страна посредничи между САЩ и Иран, напредък има - Ислямската република се е съгласила да не складира обогатен уран. Техеран също така ще намали сегашните си запаси "до възможно най-ниското ниво".

По данни на международната агенция по атомна енергия, Иран разполага с над 440 тона уран, обогатен до 60% - само на стъпка от нивата от 90%, необходими за производство на ядрено оръжие.

Снощи Съединените щати отново призоваха гражданите си да напуснат страната, а Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Техеран.