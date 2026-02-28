БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати обогатяването на уран

Диана Симеонова
Чете се за: 01:22 мин.
По света
доналд тръмп произнася годишната реч състоянието съюза
Американският президент Доналд Тръмп поиска Иран да прекрати напълно обогатяването на уран.

"Никакво обогатяване", каза Тръмп и добави, че не е доволен от поредния кръг преговори в Женева. Според оманския външен министър, чията страна посредничи между САЩ и Иран, напредък има - Ислямската република се е съгласила да не складира обогатен уран. Техеран също така ще намали сегашните си запаси "до възможно най-ниското ниво".

По данни на международната агенция по атомна енергия, Иран разполага с над 440 тона уран, обогатен до 60% - само на стъпка от нивата от 90%, необходими за производство на ядрено оръжие.

Снощи Съединените щати отново призоваха гражданите си да напуснат страната, а Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Техеран.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Няма нужда да обогатяваш уран, когато имаш толкова много петрол. Не съм доволен от преговорите. Казвам "не" на обогатяването. Нито 20, нито 30 процента. Те винаги искат 20-30 процента за граждански, мирни цели. Но мисля, че не е мирно. Затова не, не съм доволен."

#Доналд Тръмп #обогатен уран #САЩ #Иран

