БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал военна сила, но понякога това се налага

великобритания изтегли дипломатическия персонал иран
Снимка: БТА
Слушай новината

Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Китай посъветва гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал да използва военна сила, но понякога това се налага. По думите му са необходими още разговори, които се очаква да бъдат подновени в петък.

Коментарът му идва след края на третия кръг непреки преговори между САЩ и Иран в Женева с посредничеството на Оман. Иранският външен министър отчете добър напредък и съобщи, че допълнителни технически дискусии ще има в понеделник във Виена.

#САЩ - Иран #Иран #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Близък изток

Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават следващата седмица
Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават следващата седмица
Възможна ли е сделка: САЩ и Иран продължават преговорите Възможна ли е сделка: САЩ и Иран продължават преговорите
Чете се за: 00:47 мин.
Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение? Поредният кръг преговори между САЩ и Иран: Има ли шанс за споразумение?
Чете се за: 03:37 мин.
Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева Нов кръг преговори между Иран и САЩ в Женева
Чете се за: 00:47 мин.
След речта на Тръмп - коментари и реакции След речта на Тръмп - коментари и реакции
Чете се за: 02:20 мин.
Иран има желание за справедливо споразумение със САЩ Иран има желание за справедливо споразумение със САЩ
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата Депутатите спориха кой е виновен за поскъпването на тока и водата
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ