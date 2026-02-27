Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран, а Китай посъветва гражданите си да се евакуират от страната и да не пътуват до там.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска сделка с Иран и не би искал да използва военна сила, но понякога това се налага. По думите му са необходими още разговори, които се очаква да бъдат подновени в петък.

Коментарът му идва след края на третия кръг непреки преговори между САЩ и Иран в Женева с посредничеството на Оман. Иранският външен министър отчете добър напредък и съобщи, че допълнителни технически дискусии ще има в понеделник във Виена.