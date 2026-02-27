Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани, обяви официален Исламабад. Изявлението идва след като пакистанската армия нанесе въздушни удари срещу Кабул, Кандахар и афганистанската провинция Пактия.

Пакистан атакува афганистанската столица Кабул, родното място на талибанското движение Кандахар и провинция Пактия, като твърди, че ударите са в отговор на афганистански трансгранични атаки.

Ахмад Шах, жител на Кандахар: "Пакистан жестоко и брутално ни нападна и насочи вниманието си към обикновени цивилни. Нашите отбранителни сили се противопоставиха и отвърнаха твърдо на удара."

Преди пакистанските удари афганистанските сили започнаха сухопътно настъпление по така наречената линия Дюранд, де факто границата с Пакистан. Нарекоха операцията ответна заради пакистанско нападение от 21 февруари с цивилни жертви. Данните за жертвите и ранените от двете страни силно се различават.

Пакистан е в "открита война" с афганистанските талибани, обяви пакистанският военен министър.

Хаваджа Мухамад Асиф - министър на отбраната на Пакистан: "След изтеглянето на силите на НАТО се очакваше да има мир в Афганистан. Талибаните обаче превърнаха Афганистан в колония на Индия. Те събраха всички терористи по света и започнаха да изнасят тероризъм. Те лишиха собствения си народ от основни човешки права."

Ескалацията идва след месеци на сблъсъци между двете съседни ислямски страни въпреки крехкото примирие от октомври миналата година. Иначе през 90-те Исламабад помага за обучението на талибаните и приветства идването им на власт в Афганистан през 2021 г. Но отношенията между Пакистан и режима на талибаните стават враждебни с твърденията на Исламабад, че Кабул дава убежище на пакистански талибани, които се борят за независимост на югозападната пакистанска провинция Балуджистан. Афганистан отрича.

д-р Фарзана Шайх, Кралски институт "Чатам Хаус": "Пакистанските талибани са група, която, има база в пущунските гранични райони с Афганистан. В продължение на години пакистанският военен и политически елит се стреми да прави разлика между така наречените добри талибани в Афганистан и лошите талибани, които са настроени срещу пакистанската държава. Много наблюдатели обаче винаги са вярвали, че има тясна идеологическа връзка между двете групи."

снимки: БТА

Саудитска Арабия и Катар са в контакт с представители на двете враждуващи страни и се опитват да намалят напрежението, заявиха източници на Франс прес.