ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:35 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

Дрескодът на властта: Ким Чен Ун и дъщеря му със сходно облекло

Ива Стойкова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Дрескодът на властта: Ким Чен Ун и дъщеря му със сходно облекло
Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен Ун се появи на военен парад, редом до баща си.

Сходното им облекло породи спекулации, че тинейджърката Чу Е е определена да бъде негов наследник. Коженият костюм, носен от Ким, е част от образа му на върховен гарант за националната сигурност и просперитет и според специалисти идентичното облекло на дъщеря му не е случайно.

Южнокорейски медии същевременно цитираха разузнавателни данни, според които Ким вече е назначил Чу Е за ръководител на ведомството, свързано с ракетната програма на Пхенян.

Баща и дъщеря се появиха заедно и на конгреса на управляващата партия. Ким Чен Ун заяви, че няма причина да не поддържа добри отношения със Съединените щати, ако бъде прекратена враждебната политика. Той изключи диалог с Южна Корея и подчерта, че Северна Корея ще упражнява напълно статута си на държава, въоръжена с ядрено оръжие.

#Ким Чен Ум # Южна Корея #дрескод

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Първа визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай
Първа визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай
Ройтерс: САЩ, Русия и Китай обсъждат ново споразумение за ядрените оръжия
Чете се за: 01:00 мин.
Япония иска да направи боя със снежни топки олимпийски спорт
Чете се за: 00:57 мин.
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
Макрон в Индия: Все по-добри отношения между Париж и Делхи
Чете се за: 01:02 мин.
Макрон в Индия: Очаква се сделка за 114 изтребителя "Рафал"
Чете се за: 01:07 мин.

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026"
Чете се за: 02:12 мин.
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
