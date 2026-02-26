Дрескодът на властта: Ким Чен Ун и дъщеря му със сходно облекло

Дъщерята на севернокорейския лидер Ким Чен Ун се появи на военен парад, редом до баща си.

Сходното им облекло породи спекулации, че тинейджърката Чу Е е определена да бъде негов наследник. Коженият костюм, носен от Ким, е част от образа му на върховен гарант за националната сигурност и просперитет и според специалисти идентичното облекло на дъщеря му не е случайно.

Южнокорейски медии същевременно цитираха разузнавателни данни, според които Ким вече е назначил Чу Е за ръководител на ведомството, свързано с ракетната програма на Пхенян.

Баща и дъщеря се появиха заедно и на конгреса на управляващата партия. Ким Чен Ун заяви, че няма причина да не поддържа добри отношения със Съединените щати, ако бъде прекратена враждебната политика. Той изключи диалог с Южна Корея и подчерта, че Северна Корея ще упражнява напълно статута си на държава, въоръжена с ядрено оръжие.



