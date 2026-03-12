БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Японски учени обясниха защо котките падат на краката си

Чете се за: 02:37 мин.
По света
Котките успяват да се изправят, преди да докоснат земята, защото горната част на гръбначния стълб е по-гъвкава от лумбалната зона

Снимка: БНТ
Японски учени обясниха защо котките падат на краката си, пише сайтът Phys.org. В публикация в списанието The Anatomical Record на екип от университета Ямагучи се обяснява, че феноменът се дължи на факта, че горната част на гръбначния стълб е по-гъвкава от лумбалната зона.

Рефлексът за изправяне във въздуха е сложна маневра, която предпазва котките от сериозни наранявания, ако паднат. Докато падат, гръбначният стълб се извива, което изглежда противоречи на законите на физиката. Това е така, защото обект във въздуха не би трябвало да може да се завърти, без да има нещо, на което да се опре.

За да разберат как го правят, изследователите първо проучват гръбначните стълбове на пет починали котки, ка в последствите, с помощта на високоскоростни камери заснемат две здрави котки, докато падат върху мека възглавница. Те поставят маркери на раменете и бедрата им, за да проследят движението на частите на тялото им.

Изследователите откриват, че гръбначният стълб на котката не е еднакво гъвкав. Различните части се движат по различен начин, за да помогнат на животното да се приземи безопасно. Гръдният гръбначен стълб е изключително гъвкав и има зона, в която може да се усуква почти свободно на почти 50 градуса с много малко усилие. Междувременно лумбалният гръбначен стълб е много по-твърд и действа като стабилизатор.

По време на изправянето във въздуха котката първо завърта главата и предните си крака към земята, защото гръбначният стълб е гъвкав, а предната част на тялото е по-лека. След това следва задната половина. Твърдият лумбален гръбначен стълб действа като солидна котва, позволяваща на котката да завърти предната си част, без да изгуби контрол.

Откритията могат да направят нещо повече от просто обяснение на любопитен трик на домашни любимци. Изследователите предполагат, че те биха могли да подобрят математическите модели на движението на животните, да помогнат на ветеринарите да лекуват травми на гръбначния стълб и дори да доведат до създаването на по-гъвкави роботи.

