Цъфтежът на диви цветя превръща Долината на смъртта - най-сухото място в Северна Америка, в "златен килим"

Долината на смъртта, известна като най-сухото място в Северна Америка, кипи от живот с цъфтежа на диви цветя, известен като свръхцъфтеж. Явлението се случва веднъж на десетилетие и превръща обикновено кафявия пустинен пейзаж в килими от злато с преплетени разноцветни шарки, предаде Асошиейтед прес.

Дивите цветя цъфтят в части от Южна Калифорния и Невада с различна интензивност, обикновено всяка година. В някои години свръхцъфтежът е толкова ярък, че може да се види от Космоса. Рядко срещано явление обаче е Долината на смъртта – най-горещото и сухо място в Северна Америка – да "избухне" в цветове.

"Този пейзаж, който понякога хората смятат за пуст или лишен от живот, в момента оживява с тази наистина красива палитра от цветове", казва Матю Ламар, рейнджър в парка.

Тазгодишният цъфтеж е най-добрият, който паркът е виждал от 2016 г., благодарение на постоянните валежи и топлите температури през последните шест месеца, обяснява Ламар.

В Долината на смъртта от октомври досега са паднали валежи, равняващи се на количеството за цяла година. Националният парк е преживял най-влажния ноември в историята, което е позволило на дълго спящите семена да "се събудят" и да поникнат.

Известно като пустинен слънчоглед, цветето покрива области от долината, а между него са разпръснати лилави, розови и кафяви цветя.

Еколозите казват, че свръхцъфтежът опровергава погрешното схващане за пустините, че в тях няма живот. Дори в години без ярки цветове в Долината на смъртта има много живот, отбелязва Лорали Лариос от Калифорнийския университет в Ривърсайд.

"Растенията и животните са разработили наистина удивителни стратегии, за да могат да оцелеят, особено на място като Долината на смъртта, която се характеризира с екстремни условия", казва Лариос.

Екологът Тифани Перейра допълва, че пустинните растения са се адаптирали да преживяват десетилетия без вода, чакайки идеалните условия, за да покълнат семената им.

Времето е от съществено значение, за да се видят тези диви цветя, чийто живот е кратък. Очаква се полетата с цветя в по-ниските части на парка да се запазят до средата или края на март, в зависимост от времето. По-високите части ще разцъфнат от април до юни.

Посетителите могат да се информират предварително къде са най-добрите места за наблюдение на цветята. Еколозите и парковите рейнджъри предупреждават посетителите да се придържат към обозначените пътеки и да избягват да стъпват върху цветята. Брането им е забранено. Всяко цвете, откъснато от земята, означава по-малко семена, засадени за бъдещите поколения, отбелязва Перейра.