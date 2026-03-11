БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Цъфтежът на диви цветя превръща Долината на смъртта - най-сухото място в Северна Америка, в "златен килим"

от БНТ , Източник: БТА
Явлението се случва веднъж на десетилетие

цъфтежът диви цветя превръща долината смъртта сухото северна америка златен килим
Долината на смъртта, известна като най-сухото място в Северна Америка, кипи от живот с цъфтежа на диви цветя, известен като свръхцъфтеж. Явлението се случва веднъж на десетилетие и превръща обикновено кафявия пустинен пейзаж в килими от злато с преплетени разноцветни шарки, предаде Асошиейтед прес.

Дивите цветя цъфтят в части от Южна Калифорния и Невада с различна интензивност, обикновено всяка година. В някои години свръхцъфтежът е толкова ярък, че може да се види от Космоса. Рядко срещано явление обаче е Долината на смъртта – най-горещото и сухо място в Северна Америка – да "избухне" в цветове.

"Този пейзаж, който понякога хората смятат за пуст или лишен от живот, в момента оживява с тази наистина красива палитра от цветове", казва Матю Ламар, рейнджър в парка.

Тазгодишният цъфтеж е най-добрият, който паркът е виждал от 2016 г., благодарение на постоянните валежи и топлите температури през последните шест месеца, обяснява Ламар.

В Долината на смъртта от октомври досега са паднали валежи, равняващи се на количеството за цяла година. Националният парк е преживял най-влажния ноември в историята, което е позволило на дълго спящите семена да "се събудят" и да поникнат.

Известно като пустинен слънчоглед, цветето покрива области от долината, а между него са разпръснати лилави, розови и кафяви цветя.

Еколозите казват, че свръхцъфтежът опровергава погрешното схващане за пустините, че в тях няма живот. Дори в години без ярки цветове в Долината на смъртта има много живот, отбелязва Лорали Лариос от Калифорнийския университет в Ривърсайд.

"Растенията и животните са разработили наистина удивителни стратегии, за да могат да оцелеят, особено на място като Долината на смъртта, която се характеризира с екстремни условия", казва Лариос.

Екологът Тифани Перейра допълва, че пустинните растения са се адаптирали да преживяват десетилетия без вода, чакайки идеалните условия, за да покълнат семената им.

Времето е от съществено значение, за да се видят тези диви цветя, чийто живот е кратък. Очаква се полетата с цветя в по-ниските части на парка да се запазят до средата или края на март, в зависимост от времето. По-високите части ще разцъфнат от април до юни.

Посетителите могат да се информират предварително къде са най-добрите места за наблюдение на цветята. Еколозите и парковите рейнджъри предупреждават посетителите да се придържат към обозначените пътеки и да избягват да стъпват върху цветята. Брането им е забранено. Всяко цвете, откъснато от земята, означава по-малко семена, засадени за бъдещите поколения, отбелязва Перейра.

"Мисля, че е чудесно време да дойдете в Долината на смъртта и да се насладите на това уникално преживяване, защото не се знае кога ще се повтори", казва Матю Ламар.

#диви цветя #Калифорния #САЩ #Долината на смъртта

