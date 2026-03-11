САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Посланици на страните от Персийския залив в ООН обявиха, че от началото на конфликта – по страните им са били изстреляни 950 ирански ракети и 2500 дрона.

Израел обяви нови мащабни операции срещу обекти на Хизбула в южното предградие на Бейрут. Обединените арабски емирства обявиха, че противодействат на заплахи от ирански дронове и ракети. Часове по-рано четирима души бяха ранени при падането на два дрона край летището в Дубай. Три търговски кораба са били поразени в Ормузкия проток.

За край на войната иранският президент Пезешкиан поиска признаване на легитимните права на Иран, изплащане на репарации и твърди международни гаранции срещу бъдеща агресия. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати още не са приключили с Иран. Според него, Техеран е загубил 28 миноносеца. ФБР е предупредило полицията в Калифорния, че Иран може да атакува с дронове Западното крайбрежие на Съединените щати, твърди Ей Би Си.