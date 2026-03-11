БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
сащ приключили иран тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Посланици на страните от Персийския залив в ООН обявиха, че от началото на конфликта – по страните им са били изстреляни 950 ирански ракети и 2500 дрона.

Израел обяви нови мащабни операции срещу обекти на Хизбула в южното предградие на Бейрут. Обединените арабски емирства обявиха, че противодействат на заплахи от ирански дронове и ракети. Часове по-рано четирима души бяха ранени при падането на два дрона край летището в Дубай. Три търговски кораба са били поразени в Ормузкия проток.

За край на войната иранският президент Пезешкиан поиска признаване на легитимните права на Иран, изплащане на репарации и твърди международни гаранции срещу бъдеща агресия. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати още не са приключили с Иран. Според него, Техеран е загубил 28 миноносеца. ФБР е предупредило полицията в Калифорния, че Иран може да атакува с дронове Западното крайбрежие на Съединените щати, твърди Ей Би Си.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Загубили са флота си. Загубили са военновъздушните си сили. Нямат никаква противовъздушна отбрана. Нямат радар. Лидерите им ги няма. И бихме могли да направим много по-лоши неща."

#войната в Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ