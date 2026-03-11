Американски самолети ще бъдат разположени в Румъния заради войната с Иран

Румъния се съгласи с искането на САЩ американски самолети, използвани във войната с Иран, да бъдат разположени в нейни военни бази. Решението беше одобрено от парламента в Букурещ с 272 гласа „за“ и едва 17 „против“, но не и преди в залата да се стигне до бурни скандали между депутатите.

Заявката на румънския президент Никушор Дан е, че на румънска територия няма да бъде разполагана бойна техника и страната му не е изложена на риск.

По-рано днес в Румъния, на заседание на Съвета за национална сигурност, свикано от президента Никушор Дан, беше решено страната да предостави на армията на САЩ разрешение за временно дислоциране на оборудване и войски във връзка с войната с Иран.

По-късно през деня румънският парламент потвърди решението. Против бяха единствено представителите на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците, в противоречие с ясно заявените си тръмпистки възгледи. Даденото разрешение е за срок от 90 дни.

Никушор Дан – президент на Румъния: „Искам да подчертая, че става дума само за отбранително оборудване, а не за оръжия. Става дума за самолети за презареждане с гориво, разузнавателно оборудване и сателитна техника.“

Според източници на румънски медии обаче в американското искане е ставало дума също и за бойни самолети, както и за използването не само на базата "Михаил Когалничану" до Констанца, но и на "Къмпиа Турзий" до Клуж-Напока. Очаква се да бъдат разположени и около 500 американски военни.

Никушор Дан – президент на Румъния: „Съгласили сме се да приемем оборудване, което ще засили и отбранителните способности на Румъния. Искам да уверя румънските граждани, че няма за какво да се притесняват – страната ни е в безопасност.“

Президентът Дан каза също, че помощта се предоставя на базата на двустранните споразумения за сигурност между САЩ и Румъния. Той добави, че Румъния се „вписва в европейската тенденция да се търси прекратяване на войната с дипломатически средства“.

По темата се изказа и бившият президент Траян Бъсеску:

Траян Бъсеску, бивш президент на Румъния: „Вкарал се сам в петролен капан във войната с Иран, Доналд Тръмп се сети, че може да има нужда от Румъния, след като миналата година демонстративно изтегли част от войските си от базата „Когалничану“ за удоволствие на приятеля си Владимир Путин, а в Мюнхен чрез Джей Ди Ванс чисто и просто обиди страната ни.“

Бъсеску допълва, че разбира защо помощ трябва да бъде дадена на базата на двустранните споразумения, но добавя, че „бизнесменът Тръмп трябва да разбере, че тя струва“. Румъния вече даде подобно разрешение и миналата година по време на 12-дневната война с Иран.