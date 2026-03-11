Британските пощи пуснаха марки в чест на "Властелина на пръстените"

Британските пощи представиха серия пощенски марки, посветени на "Властелина на пръстените". Поводът е 25-ата годишнина от премиерата на първия филм.

Колекцията включва 12 марки с образите на ключови герои от филмовата поредица, сред които Фродо, Гандалф, Арагорн, Леголас и Ам Гъл.

При осветяване с ултравиолетова светлина върху марките се появява скрит надпис на елфически език във формата на пръстен. Филмовата сага по книгите на Дж. Р.Р. Толкин, режисирана от Питър Джаксън, е сред най-успешните в историята на киното с приходи от над 6 милиарда долара и 17 награди "Оскар".

Автор: Виктория Коева, стажант-репортер