БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изложение на кучета в Бирмингам (СНИМКИ)

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

В тазгодишното издание участват над 20 000 четириноги

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За поредна година Бирмингам е домакин на 4-дневно събитие, посветено изцяло на най-верния четириног приятел на човека.

Участниците в изложението са над 20 000 от всевъзможни породи. За първи път от началото на изложението през далечната 1891 година, има толкова много участници от чужбина - 4299, като най-много са от Франция.

Миналата година - също за първи път, изложението беше спечелено от куче от Италия. В неделя ще стане ясно дали този успех ще се повтори.

снимки: БТА

#изложение на кучета #бирмингам

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
3
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
4
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
5
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
Втори съвет по сигурността по темата Иран
6
Втори съвет по сигурността по темата Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Галерия

Столичният район "Надежда" отбеляза 3 март със 100-метров трикольор (СНИМКИ)
Столичният район "Надежда" отбеляза 3 март със 100-метров трикольор (СНИМКИ)
Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ) Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Изложба на орхидеи в Ботаническата градина в София (СНИМКИ) Изложба на орхидеи в Ботаническата градина в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ) Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ) Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дете "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско се...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Алкарас
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ