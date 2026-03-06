Изложение на кучета в Бирмингам (СНИМКИ)

За поредна година Бирмингам е домакин на 4-дневно събитие, посветено изцяло на най-верния четириног приятел на човека.

Участниците в изложението са над 20 000 от всевъзможни породи. За първи път от началото на изложението през далечната 1891 година, има толкова много участници от чужбина - 4299, като най-много са от Франция.

Миналата година - също за първи път, изложението беше спечелено от куче от Италия. В неделя ще стане ясно дали този успех ще се повтори.

снимки: БТА