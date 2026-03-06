БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
По света
Снимка: БГНЕС/Архив
Долната камара на американския Конгрес отхвърли предложението за ограничаване на военните правомощия на президента Доналд Тръмп по отношение на Иран.

Гласуването в Камарата на представителите, контролирана от републиканците мина с 219 срещу 212 гласа. Двама републиканци подкрепиха резолюцията, а четирима демократи се обявиха против. Според анализатори, по този начин се демонстрира подкрепа за войната в Иран. Целта на вносителите на резолюцията е опит да се върне отговорността на Конгреса да разрешава войни, както е посочено в Конституцията на САЩ.

Дори предложението да беше подкрепено от долната камара, войната нямаше да спре, защото само преди ден Сенатът подкрепи решението на Тръмп за бойни действия срещу Иран. Според съществуващите правила неразрешените от Конгреса военни действия трябва да бъдат прекратени в рамките на 60 дни.

#войната в Близкия изток #Конгреса на САЩ #американски конгрес

