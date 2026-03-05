БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все още има българи, които не могат да напуснат Дубай

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази

50 души са се регистрирали на сайта на външното ни министерство, но ги няма в списъка за евакуация

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Много българи остават в Дубай и все още чакат помощ от държавата. Нямат и никаква информация - как могат да се приберат? Елена вече пети ден е в очакване. От 23 февруари тя е в Дубай, заедно с група от още 49 българи, заминали с туристическа агенция. Регистрирали са се веднага в сайта на Външното министерство, но днес разбира, че ги няма в списъците.

Елена Шарлетова: "Регистрирахме се всички още на 1 март. От 50 човека група има само един човек получил имейл, днес го разбрах това от консулството след като се обадиха в София, защото тук със списъците си нямат на идея какво става, казаха че има само един записан от 50 човека за държавния полет. Зададох им въпроса какво правим и ми казаха, да се консултирам с някой и аз: аз на вас ви звъня с кого друго да се консултирам и ми затвориха телефона. Не можаха да ми отговорят на въпроса, нито как се процедира от тук нататък, ние не сме в нито един от списъците и трябва да чакаме полета, който е за 10. Нас постоянно ни пищят телефоните за аларма и си стоим в хотелите, да не излизаме от стаите.

БНТ: Кога последно получихте сигнал на телефона си?

Елена Шарлетова: Преди час, два пъти. Има хора, които са болни нуждаят се от лекарства, никой не може да ги снабди, има малки деца, жени всички са разстроени, никой не знае с какво да помогне и как да реагира в тази ситуация, към кого да се обърнем. Туроператорките са се видяли в чудо. Те също не знаят, не могат да разберат какво се случва, ходят постоянно на летището, виждат, че има хора от 3 дни там, ако ние напуснем стаите и отидем на летището всичко е за наша сметка и няма гаранция че ще се качим на някой полет."

#очакване #полет #българи #списъци #Дубай

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
3
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
4
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
5
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
6
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

След шест дни война в Близкия Изток: Иран обяви, че няма причина за преговори със САЩ
След шест дни война в Близкия Изток: Иран обяви, че няма причина за преговори със САЩ
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
7810
Чете се за: 05:15 мин.
ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация ЕС и страните от Персийския залив призовават за диалог и дипломация
7368
Чете се за: 01:47 мин.
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 05:17 мин.
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
8853
Чете се за: 04:20 мин.
Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в Близкия изток Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ