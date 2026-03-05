Все още има българи, които не могат да напуснат Дубай

Много българи остават в Дубай и все още чакат помощ от държавата. Нямат и никаква информация - как могат да се приберат? Елена вече пети ден е в очакване. От 23 февруари тя е в Дубай, заедно с група от още 49 българи, заминали с туристическа агенция. Регистрирали са се веднага в сайта на Външното министерство, но днес разбира, че ги няма в списъците.

Елена Шарлетова: "Регистрирахме се всички още на 1 март. От 50 човека група има само един човек получил имейл, днес го разбрах това от консулството след като се обадиха в София, защото тук със списъците си нямат на идея какво става, казаха че има само един записан от 50 човека за държавния полет. Зададох им въпроса какво правим и ми казаха, да се консултирам с някой и аз: аз на вас ви звъня с кого друго да се консултирам и ми затвориха телефона. Не можаха да ми отговорят на въпроса, нито как се процедира от тук нататък, ние не сме в нито един от списъците и трябва да чакаме полета, който е за 10. Нас постоянно ни пищят телефоните за аларма и си стоим в хотелите, да не излизаме от стаите.

БНТ: Кога последно получихте сигнал на телефона си?

Елена Шарлетова: Преди час, два пъти. Има хора, които са болни нуждаят се от лекарства, никой не може да ги снабди, има малки деца, жени всички са разстроени, никой не знае с какво да помогне и как да реагира в тази ситуация, към кого да се обърнем. Туроператорките са се видяли в чудо. Те също не знаят, не могат да разберат какво се случва, ходят постоянно на летището, виждат, че има хора от 3 дни там, ако ние напуснем стаите и отидем на летището всичко е за наша сметка и няма гаранция че ще се качим на някой полет."



