Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив

Протест с искане за оставката на директора на МВР – Пловдив Васил Костадинов блокира тази вечер кръговото кръстовище на Околовръстния път на града и Пазарджишко шосе. Недоволството беше организирано от майката на убития през 2023 г. Димитър Малинов от Цалапица.



Поводът беше връщането на стария директор начело на полицията в Пловдив, след като съдът отмени заповедта за дисциплинарното му уволнение. Той беше отстранен от поста заради сериозното обществено напрежение около разследването на убийството на Димитър Малинов. Според близките на загиналото момче е имало сериозно забавяне в първоначалните полицейски действия, довели до бягството на извършителя Рангел Бизюрев, който след международно издирване беше осъден на две инстанции за тежкото престъпление.

Атанаска Бакалова, майка на убития Димитър: "Има достатъчно компетентни хора , да си заемат поста. Аз друг човек не искам да махнат. Държа Васил Костадинов да бъде отстранен от този пост. Детето ми беше заровено като куче. Шест дни аз търсех детето си."

Ваня Симеонова, адвокат: "Мисля, че е крайно време управляващите да си влезнат във функцията да управляват, а не да се борят за власт, която им дава достъп до ресурси до пари."

Димитър Симеонов: "Справедливост трябва да има. Не може компрометирани полицейски началници да ги връщат обратно само, защото е изгодно на някой да контролира изборите."