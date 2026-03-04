БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:20 мин.
арнолд шварценегер джейми къртис сред новите членове залата славата калифорния
Снимка: БТА
От холивудски актьори, сред които Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис, до олимпийски атлети и политици, най-новият випуск на Залата на славата на Калифорния обхваща цяла гама от таланти и постижения, пише в. "Лос Анджелис таймс".

Освен носителката на "Оскар" Джейми Лий Къртис и бившия губернатор на щата и екшън звезда Арнолд Шварценегер, сред избраните за въвеждане в залата са и олимпийските шампиони Джанет Еванс и Карл Люис, както и бившият лидер на Демократическата партия в щата Джон Л. Бъртън, обяви настоящият губернатор Гавин Нюсъм.

Новият клас - 19-ият в историята на щата, ще бъде официално почетен на церемония в Калифорнийския музей в Сакраменто на 19 март.

Новите членове "са преобразили нашата култура и нашите общности. Издръжливи и иновативни, тези лидери и знаменитости представляват най-доброто от духа на Калифорния", се казва в изявлението, направено от Нюсъм.

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния. От 2006 г. до днес в залата са въведени 166-има калифорнийци.

"Арнолд Шварценегер е уникална фигура в историята на Калифорния. Започвайки от нулата, той става световен шампион по бодибилдинг, икона на Холивуд, успешен бизнесмен, защитник на околната среда, филантроп, автор на бестселъри и 38-и губернатор на Калифорния", се отбелязва прессъобщението.

Родена в Санта Моника, 67-годишната Джейми Лий Къртис е сред елита на Холивуд. Тя си партнира с Шварценегер в екшън хита "Истински лъжи" от 1994 г. Актьорската кариера на Къртис започва през 1977 г. През 2023 г. актрисата печели "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за "Всичко навсякъде наведнъж".

#Джейми Ли Къртис #Залата на славата #Арнолд Шварценегер

Скулптурата на Христос в базиликата „Сант'Анезе фуори ле мура“ в Рим е дело на Микеланджело, смятат учени
Скулптурата на Христос в базиликата „Сант'Анезе фуори ле мура“ в Рим е дело на Микеланджело, смятат учени
Филмът "Грешници" е големият победител на Актьорските награди на САЩ Филмът "Грешници" е големият победител на Актьорските награди на САЩ
Чете се за: 02:50 мин.
Пазарът на динозаври: Скелетът на трицератопса Трей ще бъде пуснат на търг Пазарът на динозаври: Скелетът на трицератопса Трей ще бъде пуснат на търг
Чете се за: 02:22 мин.
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в TikTok за 48 часа "Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в TikTok за 48 часа
6398
Чете се за: 01:47 мин.
Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март
Чете се за: 01:40 мин.
Откриха нова картина на Рембранд Откриха нова картина на Рембранд
Чете се за: 02:07 мин.

