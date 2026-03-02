Пазарът на динозаври: Скелетът на трицератопса Трей ще бъде пуснат на търг

Скелетът на трицератопс, който десетилетия наред е бил изложен в музей в Уайоминг, САЩ, ще бъде пуснат на търг, съобщава Асошиейтед прес.

Това е рядък случай, в който динозавър, изложен в музей, отива на търг, точно когато пазарът на праисторическите гиганти достига рекордни висоти.

Фосилът, наречен "Трей", ще бъде отворен за наддаване от 17 до 31 март в онлайн платформа за аукциони, основана от артиста и продуцент Фарел Уилямс. Предварителната оценка на фосила е между 4,5 и 5,5 милиона щатски долара.

Датиращ от преди повече от 66 милиона години, от края на периода креда, Трей е открит близо до Луск, Уайоминг, през 1993 г. от Лий Кембъл и покойния Алън Графъм, палеонтолог, който е направил многобройни значими открития през живота си.

Дългият 5,3 метра тревопасен динозавър посрещаше посетителите на тържественото откриване на Динозавърския център на Уайоминг в Термополис през 1995 г. и остана там назаем до 2023 г.

След като наскоро беше продаден в частна сделка, сега той се намира в Сингапур, където може да бъде разгледан от частни лица до края на март.

Трей "има този културен аспект, който много от фосилите, които се продават на търг в наши дни, просто не притежават", каза палеонтологът Андре ЛуДжан, който работи за подготовката на фосила за търга. "Той е свързан с хората и без съмнение е вдъхновил малките деца, които са го видели, да се насочат към кариера в палеонтологията."

Но силният пазар тревожи някои палеонтолози, тъй като важни екземпляри могат да изчезнат в частни колекции, лишавайки учените от важни възможности за изследвания. Публичните музеи "са напълно изключени от експлодиращия пазар", каза Кристи Къри Роджърс, палеонтолог в Макалестър Колидж в Минесота.

Снимки: БТА