Първи самолет с българи се прибра от Дубай

от БНТ , Репортер: Нора Бочева
У нас
Слушай новината

Първите 180 българи, които бяха блокирани в Дубай заради конфликта в Близкия изток, пристигнаха на Летище Варна с чартърен полет на националния превозвач.

Самолетът кацна в 15.30 ч. Това са туристи от Варна и региона, които е трябвало да се приберат в България на 6 март. Снощи туроператорската фирма, с която са избрали да почиват в Дубай, е получила съобщение, че днес ще има свободен въздушен коридор и те са решили да преустановят почивката си, за да се приберат безопасно обратно тук.

Повечето пътници казаха, че са били спокойни, не е имало паника, властите в Дубай са давали точни указания. Туристите са чували тътен от ракети, но не се е наложила евакуация.

Ето какво казаха още пред нашата камера.

Ели Ръсовска: "Чуваха се тътени, но като гледах населението е напълно спокойно и нас ни правеше спокойни това."

Мила Митева: "Получихме новина, че е имало бомба някъде около нас и нещо е ударено, по-скоро отломки от ракета. Оттам натам се притеснявахме, но самото правителство много предразполага хората там. Горе-долу се поуспокоихме, но искахме да се прибираме възможно най-бързо.

Павлина Русева, представител на туроператорската фирма: "Ситуацията беше под контрол още от първия ден на конфликта. На място се взеха адекватни мерки. Реално ние успяхме да осъществим голяма част от програмата си."

Утре се очаква още един самолет с туристи от Дубай, който ще кацне на летище София.

#полет от Дубай #блокирани българи

