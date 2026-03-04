В община Невестино отвори врати първата аптека

Близо 2 милиона българи в 18 общини живеят в населени места, в които няма аптека. Голямата част от тях са в отдалечени райони или малки села, показват данни на Института за пазарна икономика. С общи усилия през последната година в пет общини са успели да организират отварянето на аптека. Една от тях е Невестино.

В Община Невестино живеят около 2000 човека. Част от тях са дошли да търсят спокойствие на село. Въпреки това аптеката в града затворила преди повече от 5 години.

Мая Арсова – главен секретар на община Невестино заяви:„Общината е разпокъсана. На по-дълги разстояния са останалите населени места и това затруднява хората. На 40 км е най-отдалеченото село - Раково.“

Дори при спешни случаи хората са принудени да пътуват десетки километри до Кюстендил , където се намира най-близката работеща аптека.

Мирослава Асенова:„Един мой приятел, който е от чужбина, дойде на гости. В салатата си бяхме поръсили чубрица и в последствие започна да почервенява, да му се подува езика и се оказа, че има алергична реакция към тази подправка. Ако имаше аптека със сигурност щеше да е по-лесно, да не се ходи до съседния град.“

След дълги години, жителите на 23 населени места в община Невестино дочакаха да бъде отворена нова аптека.

Йордан Глогов, заместник-кмет на община Невестино добави: „Най-накрая намерихме това момче от Благоевград. И той пожела, направи си сметка. Казва, че аптеката ще му е печеливша.“

До средата на месеца тя трябва да заработи.