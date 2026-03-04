БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Трескава работа на „Ацтека" 99 дни преди старта на Мондиал 2026

Чете се за: 02:15 мин.
Национални отбори
Откриващият сблъсък на предстоящото световно ще бъде между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни.

Стадион Ацтека
Легендарният стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще се превърне в първия стадион в историята, приел три откриващи двубои от световни първенства. 99 дни преди срещата Мексико-Република Южна Африка, която ще даде начало на 23-я футболен Мондиал, финалните ремонтни дейности по съоръжението текат с пълна сила.

По-малко от 100 дни до началото на най-вълнуващото събитие в света на футбола, Мексико Сити шлифова последните детайли на съоръжението, на което ще бъде даден стартът. Поставяне на асфалт на новите паркинги, брандиране на фасадата, довършителни работи от всякакъв тип, които да изваят привлекателното лице на монументалния „Ацтека“.

Стадион, който в миналото е приемал мачове от други две световни първенства и е виждал как двамата от най-големите футболисти на 20-ти век - Пеле и Марадона, печелят трофея, съответно през 1970-та и 1986-та. Тогава капацитетът на съоръжението е бил над 110 хиляди седящи места, докато сега е намален до 88 хиляди.

България също пази своите красиви спомени от мачовете в столицата на Мексико. През 1986-та страната ни играе срещу Италия в откриващият двубой пред 96 хиляди души, а голмайстор за родната селекция при равенството 1:1 тогава е Наско Сираков. Впоследствие играем и осминафиналния сблъсък срещу домакина Мексико на „Ацтека“, но тогава губим 0:2.

Откриващият сблъсък на предстоящото световно ще бъде между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни, в повторение на първата среща от Мондиал 2010-та. Но всъщност, дебютният двубой на новия „Ацтека“ ще бъде в края на март в контролата между Мексико и Португалия.

По време на Мондиала стадионът ще приеме 5 двубоя, сред които един 1/16 финал и един осминафинал.

#стадион Ацтека #Световно първенство по футбол 2026 г

