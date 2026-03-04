Трескава работа на „Ацтека“ 99 дни преди старта на Мондиал 2026

Легендарният стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще се превърне в първия стадион в историята, приел три откриващи двубои от световни първенства. 99 дни преди срещата Мексико-Република Южна Африка, която ще даде начало на 23-я футболен Мондиал, финалните ремонтни дейности по съоръжението текат с пълна сила.

По-малко от 100 дни до началото на най-вълнуващото събитие в света на футбола, Мексико Сити шлифова последните детайли на съоръжението, на което ще бъде даден стартът. Поставяне на асфалт на новите паркинги, брандиране на фасадата, довършителни работи от всякакъв тип, които да изваят привлекателното лице на монументалния „Ацтека“.

Стадион, който в миналото е приемал мачове от други две световни първенства и е виждал как двамата от най-големите футболисти на 20-ти век - Пеле и Марадона, печелят трофея, съответно през 1970-та и 1986-та. Тогава капацитетът на съоръжението е бил над 110 хиляди седящи места, докато сега е намален до 88 хиляди.

България също пази своите красиви спомени от мачовете в столицата на Мексико. През 1986-та страната ни играе срещу Италия в откриващият двубой пред 96 хиляди души, а голмайстор за родната селекция при равенството 1:1 тогава е Наско Сираков. Впоследствие играем и осминафиналния сблъсък срещу домакина Мексико на „Ацтека“, но тогава губим 0:2.

Откриващият сблъсък на предстоящото световно ще бъде между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни, в повторение на първата среща от Мондиал 2010-та. Но всъщност, дебютният двубой на новия „Ацтека“ ще бъде в края на март в контролата между Мексико и Португалия.

По време на Мондиала стадионът ще приеме 5 двубоя, сред които един 1/16 финал и един осминафинал.