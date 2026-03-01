БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Почина легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов

Български футбол
Бившият вратар на "червените" и националния отбор си отиде след тежко боледуване

почина легендата цска българския футбол георги велинов джони
Снимка: БТА
Българският футбол отново потъна в скръб. След като Димитър Пенев напусна този свят още в първите дни на януари, футболна и „червена“ България загубиха още една емблематична фигура. На 68-годишна възраст издъхна Джони Велинов след тежко и продължително боледуване, като тъжната вест бе обявена от ЦСКА. Джони, както бе известен той, бе настанен във Военномедицинска академия в тежко състояние, като водеше най-трудната битка в живота си. Според информацията великият вратар е загубил битката с онкологичното заболяване.

Бившият страж е роден на 5 октомври през 1957 година в Русе, като прави първите си стъпки в школата на Дунав. Впоследствие една от легендите на българския футбол започва своята професионална кариера именно в първия отбор на русенци. Професионалният път на Велинов преминава още през Черно море, ЦСКА, Сливен, Славия и Ботев Нови Пазар, където приключва неговият път като активен футболист. Освен това демонстрира своите възможности в съставите на португалските Брага, Атлетико Лисабон и Елваш Порталегре.

Именно в редиците на „армейците“ изражда своя легендарен статут в двата периода, в които се подвизава с екипа им. На сметката си с „червените“ триумфира с титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 година. С тима от Борисовата градина вдига Купа на България през 1981, 1983, 1985 и 1987 г. Със столичния тим стига до полуфиналите на КЕШ.

Треньорската му кариера преминава през Локомотив Русе, а в ЦСКА става треньор на вратарите. След това изпълнява функциите на директор на школата на „армейците“ . За малко е временен помощник–треньор на вратарите при „червените“. През 2020 г. е скаут на отбора.

Велинов преминава през националните отбори на България до 17 и 21 години, а през 1979 дебютира и с мъжкия тим, с който играе до 1893. В кариерата си има 338 мача като футболист в А група, изиграва 21 срещи с екипа на „лъвовете“. През 1980 г. получава званието Майстор на спорта, а година по-късно става Футболист №1 на България.

#ПФК ЦСКА #Джони Велинов

