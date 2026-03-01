Арсенал спечели столичния сблъсък с Челси след голяма битка при ъгловите удари

Арсенал победи Челси с 2:1 в последния мач от 28-ия кръг на Висшата лига. И трите гола в срещата дойдоха след ъглови удари.

"Артилеристите" откриха резултата на стадион "Емиратс" в 21-ата минута. Габриел засече с глава центриране от ъглов удар на Букайо Сака. Бразилецът насочи топката към партньора си в центъра на защитата Уилям Салиба, който се разписа с глава.

В добавеното време на първата част "сините" възобновиха равенството. Пиеро Инкапие си отбеляза автогол, в опит да изчисти с глава центриране от ъглов удар на Рийс Джеймс. Футболистите на Лиъм Розиниър изравниха без да са отправили точен удар.

След почивката възпитаниците на Микел Артата отново поведоха в резултата, като и третият гол в срещата дойде след корнер.

В 70-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Педро Нето бе изгонен след втори жълт картон за шпагат в краката на резервата Габриел Мартинели.

В добавеното време на столичното дерби гостите от Западен Лондон сториха всичко по силите си да стигнат до точката, но Давид Рая спаси удар на резервата Алехандро Гарначо, а гол на Лиъм Делъп бе отменен заради засада.

Арсенал оглавява класирането с актив от 64 точки. Челси остава на 6-ото място в подреждането с 45 пункта.