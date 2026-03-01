Гол в добавеното време зарадва Лил срещу Нант

Лил постигна втори пореден успех в Лига 1. „Мастифите“ надвиха Нант с 1:0 на своя стадион в мач от 24-ия кръг. Успехът за домакините дойде след гол на Нейтън Нгой в добавеното време на двубоя.

Мачът имаше малко положения и още по-малко точни удари, но един от тях влезе в четвъртата минута на добавеното време и Лил спечели. Тома Мюние подаде топката в наказателното поле и Нгой я изстреля до дясната греда, с което домакините оформиха крайното 1:0.

Нант е предпоследен в класирането с четири точки пред опашкаря Мец, който днес отстъпи с 0:1 на деветия Брест. Единствения гол вкара Людовик Ажорке в 69-ата минута и гостите задържаха аванса си до края, въпреки че играха 68 минути с човек по-малко.

Маршал Мунетси вкара в 26-ата минута и Париж ФК спечели с 1:0 срещу Ница. Столичани изпревариха днешния си съперник в класирането с две точки, но и двата отбора са първи над чертата на изпадащите. Под нея освен Нант и Мец е Оксер, който направи равенство 2:2 с десетия Лориен.