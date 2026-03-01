БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Имам чувството, че днес се изиграха три или четири различни двубоя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Левски отчете реакцията и характера на тима след драматичния успех с 4:3 над Локомотив София

Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че двубоят с Локомотив София, спечелен с 4:3 от "сините" е преминал през няколко различни сценария и е изисквал постоянна адаптация от страна на неговия тим.

"Имам чувството, че днес се изиграха три или четири различни двубоя. Този род мачове не са лесни и трябва да покажеш, че си способен да се адаптираш по адекватен начин. Мачът не бе атрактивен, а и ние не бяхме убедителни в определени моменти“, коментира Веласкес след срещата.

Испанският специалист посочи, че ранният гол е оказал влияние върху играта на отбора.

"Първият гол падна много рано и като че ли това ни пообърка малко. Допуснахме много неточности в атака, а по-късно това повлия и на защитата. От този безпорядък силите на терена се изравниха. През второто полувреме стояхме по-добре и бяхме по-стабилни. Подкрепата от трибуните ни подейства като инжекция чисто емоционално. Наистина показахме желание за победа“, добави той.

Веласкес изрази задоволство от реакцията на футболистите си в ключовите моменти.

"Днес съм доволен от реакцията и желанието на отбора. Трябва да бъдем фокусирани от първата до последната минута и това е основният ми извод“, завърши наставникът на "сините“.

Свързани статии:

Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“
Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“
"Сините“ стигнаха до драматичен успех с 4:3 и направиха нова крачка...
Чете се за: 02:17 мин.
Първа лига: Левски - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Български футбол

Станислав Генчев: Локомотив трябва да играе със самочувствието и агресията от мача с Левски
Станислав Генчев: Локомотив трябва да играе със самочувствието и агресията от мача с Левски
Христо Стоичков: Джони беше сред най-добрите вратари, които съм виждал Христо Стоичков: Джони беше сред най-добрите вратари, които съм виждал
Чете се за: 01:07 мин.
Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“ Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“
Чете се за: 02:17 мин.
Сасуоло шокира Аталанта с човек по-малко в Серия А Сасуоло шокира Аталанта с човек по-малко в Серия А
Чете се за: 01:12 мин.
Първа лига: Левски - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Почина легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов Почина легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ