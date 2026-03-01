Хулио Веласкес: Имам чувството, че днес се изиграха три или четири различни двубоя

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че двубоят с Локомотив София, спечелен с 4:3 от "сините" е преминал през няколко различни сценария и е изисквал постоянна адаптация от страна на неговия тим.

"Имам чувството, че днес се изиграха три или четири различни двубоя. Този род мачове не са лесни и трябва да покажеш, че си способен да се адаптираш по адекватен начин. Мачът не бе атрактивен, а и ние не бяхме убедителни в определени моменти“, коментира Веласкес след срещата.

Испанският специалист посочи, че ранният гол е оказал влияние върху играта на отбора.

"Първият гол падна много рано и като че ли това ни пообърка малко. Допуснахме много неточности в атака, а по-късно това повлия и на защитата. От този безпорядък силите на терена се изравниха. През второто полувреме стояхме по-добре и бяхме по-стабилни. Подкрепата от трибуните ни подейства като инжекция чисто емоционално. Наистина показахме желание за победа“, добави той.

Веласкес изрази задоволство от реакцията на футболистите си в ключовите моменти.