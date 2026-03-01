БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сасуоло шокира Аталанта с човек по-малко в Серия А

Спорт
Домакините останаха с десет души още в 16-ата минута, но стигнаха до успех с 2:1

Сасуоло шокира Аталанта с човек по-малко в Серия А
Сасуоло постигна впечатляваща победа с 2:1 над Аталанта в среща от 27-ия кръг на италианската Серия А, въпреки че игра повече от 70 минути с човек по-малко.

Още в 16-ата минута домакините останаха в намален състав, след като нападателят Андреа Пинамонти получи директен червен картон. Въпреки численото си превъзходство обаче, гостите от Бергамо не успяха да се възползват.

Сасуоло откри резултата в 23-ата минута чрез Исмаел Коне, който се разписа с прецизен удар. В 69-ата минута Кристиан Торствет удвои преднината на тима, давайки сериозен аванс на домакините.

Аталанта върна едно попадение в 89-ата минута чрез Юнус Муса, но времето не стигна за повече и трите точки останаха за Сасуоло.

След успеха Сасуоло заема осмото място в класирането с 38 точки, докато Аталанта е седма с 45. Лидер остава Интер с 67 точки, пред Милан с 57 и Наполи с 53.

