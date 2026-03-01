Станислав Генчев: Локомотив трябва да играе със самочувствието и агресията от мача с Левски

Локомотив София трябва да играе със самочувствието и агресията, което показа в мача срещу Левски, заяви старши треньорът Станислав Генчев.

Столичните "железничари" водеха до 74-та минута на "Георги Аспарухов", но допуснаха три гола в рамките на десет минути и загубиха мача с 3:4.

"Отбелязахме три гола и пропуснахме дузпа, а не спечелихме нищо. Левски показа много висока ефективност и вкараха всяка ситуация. Поздравявам моите футболисти и им казах, че това е начинът, по който трябва да играем - със самочувствие и агресия", заяви Генчев след мача.

Според него, това е един от най-добрите мачове на отбора.

"Играхме добре, но не спечелихме, така че не мога да кажа, че това е сред най-добрите ни мачове. Има много позитиви. Нека не забравяме, че досега играхме на лош терен, а предният ни мач бе отменен. Имаме потенциал и добри футболисти. Позитивите са вкараните голове, негативите са допуснатите. Показахме характер и самочувствие, като вкарахме гол след пропусната дузпа. Знаем как да реагираме в трудните моменти", каза още треньорът на Локо.

Преди да пристигне в "Надежда", Генчев водеше Левски до средата на миналия сезон. Днес той се завърна за първи път на "Георги Аспарухов" и феновете на "сините" го посрещнаха с аплодисменти.