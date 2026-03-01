БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Генчев: Локомотив трябва да играе със самочувствието и агресията от мача с Левски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Локомотив София смята, че загубата от Левски е един от най-силните мачове на "железничарите".

станислав генчев разочарован съм начина загубихме
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив София трябва да играе със самочувствието и агресията, което показа в мача срещу Левски, заяви старши треньорът Станислав Генчев.

Столичните "железничари" водеха до 74-та минута на "Георги Аспарухов", но допуснаха три гола в рамките на десет минути и загубиха мача с 3:4.

"Отбелязахме три гола и пропуснахме дузпа, а не спечелихме нищо. Левски показа много висока ефективност и вкараха всяка ситуация. Поздравявам моите футболисти и им казах, че това е начинът, по който трябва да играем - със самочувствие и агресия", заяви Генчев след мача.

Според него, това е един от най-добрите мачове на отбора.

"Играхме добре, но не спечелихме, така че не мога да кажа, че това е сред най-добрите ни мачове. Има много позитиви. Нека не забравяме, че досега играхме на лош терен, а предният ни мач бе отменен. Имаме потенциал и добри футболисти. Позитивите са вкараните голове, негативите са допуснатите. Показахме характер и самочувствие, като вкарахме гол след пропусната дузпа. Знаем как да реагираме в трудните моменти", каза още треньорът на Локо.

Преди да пристигне в "Надежда", Генчев водеше Левски до средата на миналия сезон. Днес той се завърна за първи път на "Георги Аспарухов" и феновете на "сините" го посрещнаха с аплодисменти.

"За първи път се завръщам на "Герена" след напускането ми и благодаря на феновете за посрещането. Левски със сигурност е фаворит за титлата. Десет точки (13 след победата) са много, но не и когато те преследва Лудогорец. Битката ще бъде интересна, а Левски със сигурност е фаворит", завърши той.

Свързани статии:

Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“
Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“
"Сините“ стигнаха до драматичен успех с 4:3 и направиха нова крачка...
Чете се за: 02:17 мин.
#Локомотив София #Станислав Генчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Футбол

Олимпик Марсилия спечели домакинството си на Олимпик Лион след обрат
Олимпик Марсилия спечели домакинството си на Олимпик Лион след обрат
Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до точка срещу Рома Ювентус навакса пасив от два гола и стигна до точка срещу Рома
Чете се за: 01:50 мин.
РБ Лайпциг надви Хамбургер в последния мач от кръга в Бундеслигата РБ Лайпциг надви Хамбургер в последния мач от кръга в Бундеслигата
Чете се за: 01:12 мин.
Гол в добавеното време зарадва Лил срещу Нант Гол в добавеното време зарадва Лил срещу Нант
Чете се за: 01:25 мин.
Арсенал спечели столичния сблъсък с Челси след голяма битка при ъгловите удари Арсенал спечели столичния сблъсък с Челси след голяма битка при ъгловите удари
Чете се за: 01:42 мин.
Щутгарт преодоля с лекота Волфсбург Щутгарт преодоля с лекота Волфсбург
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ