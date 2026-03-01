Левски показа шампионски характер и надви Локомотив София в голов трилър на "Герена“

Левски победи Локомотив София с 4:3 в изключително драматичен двубой от 23-ия кръг на Първа лига, игран пред над 10 000 зрители на стадион "Георги Аспарухов“.

В среща, изпълнена с обрати, дузпи и автогол, "сините“ демонстрираха характер и шампионски манталитет, за да вземат трите точки.

Домакините започнаха вихрено и поведоха още във 2-ата минута. Джордан Айб сгреши при изнасянето на топката, а Евертон Бала напредна и с мощен удар от дистанция не остави шанс на Александър Любенов за 1:0.

Локомотив отговори и в 26-ата минута изравни чрез Анте Аралица, чийто удар рикошира в Алдаир и влезе в мрежата на Светослав Вуцов за 1:1. До почивката двата отбора си размениха още положения, но нов гол не падна.

Втората част предложи още повече емоции. В 62-ата минута Вуцов спаси дузпа на Аралица, отсъдена след намеса на ВАР за игра с ръка на Кристиан Димитров. Малко по-късно обаче гостите стигнаха до обрат - в 69-ата минута Кауе Карузо се възползва от грешка в центъра и реализира за 1:2.

Реакцията на Левски бе мигновена. В 74-ата минута автогол на Никола Нейчев възстанови равенството, а само две минути по-късно Мустафа Сангаре засече с глава центриране на Оливер Камдем за 3:2.



В 84-ата минута Камдем бе фаулиран в наказателното поле, а Евертон Бала реализира от дузпа за 4:2.

В продължението Локомотив върна интригата с втори гол на Кауе Карузо, който се възползва от грешка на Никола Серафимов и оформи крайното 4:3, но за повече от "столичните железничари" време не остана.

С успеха Левски събра 56 точки и увеличи напрежението върху преследвачите си, демонстрирайки, че в ключовите моменти знае как да печели – дори когато мачът се превърне в истински трилър.