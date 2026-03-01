Христо Стоичков: Джони беше сред най-добрите вратари, които съм виждал

Легендата на световния футбол - Христо Стоичков, направи емоционален коментар по адрес на Георги Велинов.

Стражът ни напусна на 1-ви март 2026 г. и легендарната осмица на българския футбол го определи като "един от най-добрите вратари, които някога е виждал".

"Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА! Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности за всичко, което си направил за мен и за ЦСКА", написа Стоичков в социалните мрежи.

От Българския футболен съюз (БФС) също изразиха своите съболезнования.

"Българският футболен съюз изказва своите искрени съболезнования към близките и семейството на Георги Велинов! Светъл път, шампионе", гласи изявление на сайта на БФС.