Левандовски със сътресение и фрактура на очната кухина, пропуска реванша с Атлетико Мадрид

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е получил сътресение на мозъка и фрактура на кост от вътрешната страна на лявата очна кухина при победата с 4:1 над Виляреал в 26-ия кръг на Ла Лига, съобщиха от каталунския клуб.

Полският национал се появи като резерва през второто полувреме и отбеляза четвъртото попадение за своя тим в първата минута на добавеното време. След срещата обаче медицинските прегледи са установили травмата.

"Вчера, в мача срещу Виляреал, Роберт Левандовски получи сътресение на мозъка. Проведените днес изследвания разкриха счупена кост от вътрешната страна на лявата му очна кухина. Играчът ще пропусне мача срещу Атлетико Мадрид във вторник“, се казва в официалното изявление на Барселона.

Каталунците приемат Атлетико Мадрид на 3 март в полуфиналите на Купата на краля. Първата среща завърши при резултат 4:0 в полза на мадридчани.

37-годишният Левандовски е част от Барселона от 2022 година. С тима той има две титли в Ла Лига, една Купа на краля и три Суперкупи на Испания. В кариерата си полякът е десеткратен шампион на Германия и двукратен носител на приза за Играч на годината на ФИФА.