Брадли Баркола донесе успеха на Пари Сен Жермен над Льо Авър в Лига 1

Пари Сен Жермен спечели гостуването си на Льо Авър в среща от 24-ия кръг на френската Лига 1. За парижани победата беше втора поредна и вече имат 57 точки на върха във временното класиране, с 4 повече от втория Ланс.

Футболистите на Льо Авър допуснаха второ поредно поражение и се намират на 13-та позиция в подреждането с 26 точки.

Брадли Баркола реализира единствения гол в двубоя. Той беше точен в 37-ата минута, възползвайки се от центриране на Кан-ин Лий.

20-годишният нападател на гостите Дезире Дуе имаше възможност да направи успеха по-изразителен, но пропусна дузпа в 79-ата минута, а малко преди това - в 66-ата също не можа да преодолее вратаря на Льо Авър след добра атака на Пари Сен Жермен.

Кан-ин Лий също пропиля шанс за гостите в 39-ата минута, а две по-късно попадение на Дро Фернандес не беше признато заради засада.