Монако реши всичко след почивката срещу Анже и настигна Лил в Лига 1

Монако постигна победа с 2:0 над Анже в среща от 24-ия кръг на френската Лига 1 и записа 11-ия си успех за сезона. С трите точки тимът от Княжеството се изравни по актив с шестия в класирането Лил и затвърди амбициите си за място в европейските турнири.

След нулево първо полувреме домакините наложиха темпото след почивката. Фоларин Балогун откри резултата, а само пет минути по-късно Симон Адингра удвои преднината на монегаските и на практика реши изхода от двубоя.

Монако, който отпадна от Шампионската лига след минимална загуба от Пари Сен Жермен, няма поражение в първенството от средата на януари. За Анже това бе трета поредна и общо 11-а загуба през сезона, като отборът остава на 12-а позиция във временното подреждане.