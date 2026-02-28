Илия Груев не помогна на Лийдс при минимална загуба от Манчестър Сити

Илия Груев започна като титуляр при загубата на Лийдс Юнайтед с 0:1 от Манчестър Сити в среща от 28-ия кръг на английската Висша лига. Поражението остави тима на българския национал на 15-о място във временното класиране с актив, който му дава шест точки аванс над зоната на изпадащите.

Груев изигра 13-ия си мач като титуляр в елита на Англия и за пореден път през февруари запази мястото си в стартовия състав. Лийдс започна смело и създаде по-чистите положения в началото, но Доминик Калвърт-Люин не успя да се възползва от две добри възможности.

Манчестър Сити наказа пропуските на домакините в добавеното време на първата част. Раян Ат-Нури комбинира с Антоан Семеньо, който реализира единственото попадение в мача и донесе трите точки за "гражданите“.

След успеха Сити остава втори в подреждането с две точки по-малко от лидера Арсенал, докато Лийдс продължава битката си за оцеляване в елита.