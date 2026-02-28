Ромелу Лукаку се превърна в герой за Наполи с гол в добавеното време във Верона

Ромелу Лукаку реализира първото си попадение за сезона в най-подходящия момент и донесе драматична победа с 2:1 на Наполи при гостуването на Верона в среща от 27-ия кръг на Серия А. Голът на белгиеца падна в шестата минута на добавеното време и сложи край на серията от два поредни мача без успех за "небесносините“.

Двубоят започна отлично за гостите, които поведоха още във втората минута чрез Расмус Хьойлунд. Домакините обаче реагираха и изравниха с попадение на Жан-Даниел Акпа Акпро, връщайки интригата до самия край.

Лукаку, който пропусна голяма част от есенния полусезон заради контузия в подколянното сухожилие и се завърна в игра едва в края на януари, се появи от пейката в 73-ата минута. Именно той се оказа решаващият коз, след като се разписа в продължението и отпразнува бурно попадението, което му донесе и жълт картон.

С успеха Наполи събра 53 точки и се доближи само на една от втория Милан, докато Верона остава на последното място във временното класиране.





