ИЗВЕСТИЯ

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Снимка: БТА
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран. За това съобщи израелският министър на отбраната Израел Кац.

Минути преди това иранските медии съобщиха за експлозии на различни места в Техеран.

Израел задейства сирените си за противовъздушно нападение в Тел Авив и Йерусалим.

Според военните, целта е "за да подготви населението за възможността от изстрелване на ракети към Израел" в отговор на нападението.

Израелското въздушно пространство е затворено за граждански полети.

Затворени са и училищата, хората са предупредени да работят от вкъщи.

Според Асошиейтед прес Съединаните щати също участват в ударите срещу Иран.

Снимки:БТА

#удари #Израел #Техеран

