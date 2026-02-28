Израел нанесе превантивен удар срещу Иран. За това съобщи израелският министър на отбраната Израел Кац.
Минути преди това иранските медии съобщиха за експлозии на различни места в Техеран.
Израел задейства сирените си за противовъздушно нападение в Тел Авив и Йерусалим.
Според военните, целта е "за да подготви населението за възможността от изстрелване на ракети към Израел" в отговор на нападението.
Израелското въздушно пространство е затворено за граждански полети.
Затворени са и училищата, хората са предупредени да работят от вкъщи.
Според Асошиейтед прес Съединаните щати също участват в ударите срещу Иран.
