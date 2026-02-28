БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Самолетна катастрофа в Боливия: 20 души са загинали, машината е превозвала банкноти

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Самолетът на боливийските военновъздушни сили се разби на оживена улица в град близо до столицата Ла Пас

Слушай новината

Самолет на боливийските военновъздушни сили се разби на оживена улица в град близо до столицата Ла Пас.

Самолетът е паднал върху автомобили. Загинали са 20 души, ранените са около 30.

Машината е транспортирала нови банкноти към вътрешността на страната. Кадри в социалните медии показаха хаотични сцени на хора, които събират пари, разпилени по земята.

Полицията използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне.

Летището "Ел Алто" беше временно затворено след катастрофата.

#разпилени банкноти #самолетна катастрофа #Боливия

Последвайте ни

ТОП 24

Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
1
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
3
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
5
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
6
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Латинска Америка

Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
След безредиците: Мексико се връща към нормалния живот След безредиците: Мексико се връща към нормалния живот
Чете се за: 00:30 мин.
След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение
Чете се за: 03:47 мин.
Стрелба в кубински води - четирима души са убити Стрелба в кубински води - четирима души са убити
Чете се за: 00:47 мин.
Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса? Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса?
Чете се за: 03:12 мин.
Още политически затворници бяха освободени във Венецуела Още политически затворници бяха освободени във Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати обогатяването на уран Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати обогатяването на уран
Чете се за: 01:22 мин.
По света
МВнР с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток МВнР с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече да е знаел за престъпленията
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Слънчево време през почивните дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Трамвай дерайлира в Милано – двама души загинаха, близо 40 са...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ