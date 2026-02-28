Самолетна катастрофа в Боливия: 20 души са загинали, машината е превозвала банкноти

Самолет на боливийските военновъздушни сили се разби на оживена улица в град близо до столицата Ла Пас.



Самолетът е паднал върху автомобили. Загинали са 20 души, ранените са около 30.

Машината е транспортирала нови банкноти към вътрешността на страната. Кадри в социалните медии показаха хаотични сцени на хора, които събират пари, разпилени по земята.

Полицията използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне.

Летището "Ел Алто" беше временно затворено след катастрофата.